PSG dốc lực chiêu mộ Ferran Torres: Bài toán 8 triệu euro buộc Barcelona phải bán Sau khi tỏa sáng tại World Cup 2026, Ferran Torres sẵn sàng gia nhập PSG. Barcelona đối mặt áp lực tài chính và điều khoản 8 triệu euro với Man City.

Chưa đầy một tháng sau khi ghi bàn thắng lịch sử đưa đội tuyển Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới tại World Cup 2026, Ferran Torres đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp câu lạc bộ. Tiền đạo 26 tuổi đã đạt thỏa thuận cá nhân với Paris Saint-Germain và sẵn sàng chuyển đến thi đấu tại sân Công viên các Hoàng tử ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

PSG dốc toàn lực chiêu mộ Ferran Torres trong kỳ chuyển nhượng.

Nút thắt tài chính 8 triệu euro của Barcelona

Dù vừa đóng vai người hùng của bóng đá xứ sở bò tót, tương lai của Ferran Torres tại sân Camp Nou lại đi ngược hoàn toàn với vị thế của anh ở cấp độ đội tuyển. Hợp đồng hiện tại giữa chân sút này và Barcelona chỉ còn thời hạn 12 tháng, nhưng ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia hoàn toàn im lặng trong các cuộc đàm phán gia hạn suốt nhiều tháng qua.

Đáng chú ý, nguyên nhân khiến Barcelona ngần ngại giữ chân Torres xuất phát từ một điều khoản trong quá khứ. Nếu đồng ý gia hạn hợp đồng với tiền đạo này, đội chủ sân Camp Nou sẽ phải chi trả thêm 8 triệu euro cho Manchester City – khoản phụ phí theo thỏa thuận mua bán từ tháng 1/2022. Trong bối cảnh quỹ lương và ngân sách chuyển nhượng bị kiểm soát gắt gao, việc bán Torres trở thành phương án tối ưu để Barcelona thu về một khoản kinh phí đáng kể nhằm cân bằng tài chính.

Lời giải cho bài toán hàng công của PSG

Về phía PSG, đại diện nước Pháp đang ráo riết tìm kiếm một nhân tố chất lượng trên hàng công sau khi chia tay Goncalo Ramos. Ban lãnh đạo đội bóng thành Paris đã chuẩn bị kế hoạch đàm phán tổng lực để sớm gửi lời đề nghị chính thức tới Barcelona. Do các thỏa thuận cá nhân với Torres đã hoàn tất, thương vụ hiện chỉ còn chờ sự thống nhất về mức giá chuyển nhượng giữa hai câu lạc bộ.

Bản thân chân sút 26 tuổi cũng cảm thấy không được tôn trọng đúng mức tại Barcelona khi bị đẩy ra khỏi các kế hoạch dài hạn. Quyết định ra đi được xem là bước đi cần thiết để anh duy trì phong độ đỉnh cao. Tương lai của Torres dự kiến sẽ được định đoạt trong khoảng 10 ngày tới, thời điểm anh muốn mọi thủ tục hoàn tất trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh.