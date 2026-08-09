PSG dồn lực hoàn tất thương vụ Ferran Torres cùng Mika Godts trước trận Siêu cúp châu Âu PSG đang tăng tốc đàm phán để chiêu mộ Ferran Torres và Mika Godts ngay trong tuần này, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của HLV Luis Enrique trước Siêu cúp châu Âu.

Paris Saint-Germain đang dồn toàn bộ nguồn lực để hoàn tất việc chiêu mộ bộ đôi tiền đạo Ferran Torres và Mika Godts ngay trong tuần này. Đội bóng thủ đô nước Pháp đặt mục tiêu đưa hai tân binh về Parc des Princes kịp thời gian đăng ký thi đấu cho trận tranh Siêu cúp châu Âu gặp Aston Villa.

Lời giải cho bài toán hàng công của Luis Enrique

Theo nguồn tin từ tờ L'Equipe, ban lãnh đạo PSG đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán trên thị trường chuyển nhượng nhằm củng cố hàng tiền đạo. Động thái gấp rút này diễn ra sau khi chân sút Lee Kang-in chính thức chia tay đội bóng để chuyển sang khoác áo Atlético Madrid.

Ferran Torres nằm trong tầm ngắm PSG.

Trong kế hoạch tái thiết của huấn luyện viên Luis Enrique, Ferran Torres được xác định là mục tiêu trọng tâm. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã chủ động thông báo với Barcelona về việc không gia hạn hợp đồng. Đồng thời, tuyển thủ này cũng đạt thỏa thuận cá nhân với PSG về một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Các cuộc đàm phán giữa PSG và Barcelona đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Giá trị chuyển nhượng của Ferran Torres đã gia tăng đáng kể sau màn trình diễn thăng hoa và bàn thắng quyết định mang về chức vô địch World Cup 2026 cho đội tuyển Tây Ban Nha, biến anh trở thành mảnh ghép chất lượng mà HLV Luis Enrique rất khao khát sở hữu.

Tăng cường chiều sâu lực lượng trước mùa giải mới

Song song với thương vụ Ferran Torres, PSG cũng đang liên lạc trực tiếp với Ajax để chốt những điều khoản cuối cùng cho tiền vệ cánh trẻ tuổi Mika Godts. Tiến trình đàm phán giữa hai câu lạc bộ đang đi đúng lộ trình và dự kiến sẽ sớm thống nhất được mức phí chuyển nhượng chính thức.

Sự quyết đoán của nhà cầm quân Luis Enrique là lý do chính khiến PSG hành động gấp rút. Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn có lực lượng tối ưu nhất để chuẩn bị cho cuộc đụng độ với Aston Villa tại trận tranh Siêu cúp châu Âu sắp tới.

Bên cạnh việc đàm phán với Torres và Godts, PSG trước đó cũng đã chào đón sự xuất hiện của Maghnes Akliouche. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và sức trẻ từ các tân binh được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho hàng công PSG trong chiến dịch chinh phục các danh hiệu mùa này.