PSG đột ngột hủy thương vụ chiêu mộ thủ thành Zion Suzuki với giá 35 triệu euro từ Parma Dù đã đạt thỏa thuận sơ bộ và cử chuyên cơ đón tân binh, PSG vẫn quyết định quay lưng do phía người đại diện của Zion Suzuki yêu cầu hoa hồng quá cao.

Thị trường chuyển nhượng vừa chứng kiến một bước ngoặt đầy kịch tính khi Paris Saint-Germain chính thức rút lui khỏi kế hoạch chiêu mộ thủ môn Zion Suzuki từ câu lạc bộ Parma. Mặc dù đôi bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ và chuẩn bị tiến hành kiểm tra y tế, thương vụ trị giá khoảng 35 triệu euro này vẫn đổ bể vào phút chót.

Chuyên cơ cất cánh và bước ngoặt bất ngờ

Theo nguồn tin từ nhà báo Fabrice Hawkins, PSG và Parma đã trải qua 5 ngày đàm phán vô cùng tích cực để tìm được tiếng nói chung. Nhằm thể hiện sự quyết tâm và đẩy nhanh tiến độ, gã khổng lồ nước Pháp thậm chí đã điều một chuyên cơ riêng tới Ý vào ngày thứ Bảy vừa qua để đưa thủ thành người Nhật Bản đến Paris hoàn tất các thủ tục cuối cùng.

Ở thời điểm đó, ban lãnh đạo hai câu lạc bộ đã tiến hành trao đổi những văn bản pháp lý cần thiết để chuẩn bị cho lễ ký kết hợp đồng chính thức. Mọi thỏa thuận giữa PSG và Parma đều diễn ra êm đẹp, không gặp bất kỳ trở ngại nào về mặt mức giá hay phương thức thanh toán.

Thương vụ Zion Suzuki tới PSG đối mặt nguy cơ đổ bể. Ảnh: Getty Images

Rào cản hoa hồng và bài toán chiến lược của PSG

Tuy nhiên, nút thắt bất ngờ xuất hiện từ phía đại diện của Zion Suzuki. Đội ngũ môi giới của thủ môn này đã đưa ra những yêu cầu về khoản tiền hoa hồng mà ban lãnh đạo PSG đánh giá là quá cao và vượt xa giới hạn cho phép. Trước thái độ cứng rắn từ phía người đại diện, đại diện Ligue 1 đã quyết định dừng toàn bộ các cuộc trao đổi ngay lập tức.

Zion Suzuki hiện là nhân tố số một trong khung gỗ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Anh chuyển đến Parma từ câu lạc bộ Sint-Truiden của Bỉ vào năm 2024 và nhanh chóng khẳng định được giá trị tại đấu trường Serie A nhờ phản xạ ấn tượng cùng khả năng chơi chân hiện đại.

Theo kế hoạch ban đầu, PSG muốn ký hợp đồng dài hạn với Suzuki rồi gửi anh đi cho mượn ở mùa giải tới nhằm tiếp tục rèn luyện bản lĩnh thi đấu đỉnh cao. Dù vậy, thương vụ đổ bể này cho thấy thông điệp cứng rắn của PSG trên thị trường chuyển nhượng: tuyệt đối không bị dồn vào thế yếu trước những đòi hỏi tài chính bất hợp lý từ phía môi giới.