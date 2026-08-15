PSG hai lần liên tiếp từ chối đề nghị 110 triệu euro của Liverpool cho tiền đạo Barcola Paris Saint-Germain kiên quyết giữ mức giá 160 triệu euro cho Bradley Barcola sau khi khước từ hai lời đề nghị hỏi mua trị giá 100 và 110 triệu euro từ Liverpool.

Nỗ lực gia tăng sức mạnh hàng công của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè đang vấp phải bức tường thành kiên cố tại nước Pháp. Đội bóng vùng Merseyside đã đưa ra những lời đề nghị nặng ký nhằm sở hữu chữ ký của tiền đạo cánh Bradley Barcola, nhưng phía Paris Saint-Germain vẫn giữ thái độ cứng rắn và không có ý định thỏa hiệp về mặt giá cả.

Thế bế tắc trên bàn đàm phán và con số 160 triệu euro

Theo tiết lộ từ nhật báo L’Equipe, ban lãnh đạo PSG đã liên tiếp gạt phăng hai đề nghị chính thức mà đại diện nước Anh gửi tới. Ban đầu, Liverpool khởi điểm với mức giá 100 triệu euro. Sau khi bị khước từ, nửa đỏ vùng Merseyside nhanh chóng tăng ngân sách lên 110 triệu euro nhằm thể hiện thiện chí. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ để làm lay chuyển nhà đương kim vô địch Ligue 1.

PSG từ chối 2 lời đề nghị mà Liverpool dành cho Barcola. Ảnh: Getty.

Đội chủ sân Parc des Princes phát đi thông điệp vô cùng dứt khoát: họ chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận đủ số tiền tối thiểu 160 triệu euro. Sự chênh lệch tới 50 triệu euro giữa mức giá đưa ra và yêu cầu từ phía PSG đang tạo nên một khoảng trống tài chính rất lớn trong thương vụ này.

Lý do Bradley Barcola trở thành mục tiêu tối thượng của Liverpool

Ở tuổi 23, Bradley Barcola đã vươn mình trở thành một trong những nhân tố chạy cánh triển vọng nhất của bóng đá châu Âu và đội tuyển quốc gia Pháp. Trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của Lyon, ngôi sao sinh năm 2002 sở hữu tốc độ bùng nổ cùng khả năng xử lý bóng điệu nghệ trong phạm vi hẹp. Đây được xem là những phẩm chất hoàn hảo cho triết lý bóng đá giàu tốc độ mà Liverpool đang theo đuổi.

Hợp đồng hiện tại của Barcola với đội bóng thủ đô Paris vẫn còn thời hạn tới năm 2028. Điều này cho phép PSG hoàn toàn nắm thế chủ động trên bàn đàm phán. Hơn thế nữa, ban lãnh đạo PSG khẳng định họ không chịu bất kỳ áp lực tài chính nào để phải bán rẻ trụ cột. Thậm chí, ban huấn luyện đội bóng Pháp đã sẵn sàng các kịch bản nhân sự cho mùa giải mới mà không phụ thuộc vào tiền đạo 23 tuổi này.

Liverpool chuẩn bị cho nước cờ thứ ba

Dù phải nhận hai gáo nước lạnh liên tiếp, Liverpool vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc. Sự kiên trì của đại diện Premier League cho thấy Barcola chính là hạt nhân then chốt trong kế hoạch tái thiết hàng công của họ cho mùa giải mới. Nguồn tin nội bộ cho biết The Kop đang chuẩn bị quay trở lại với lời đề nghị thứ ba vào tuần tới.

Thương vụ đắt giá này hứa hẹn sẽ kéo dài kịch tính cho đến những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè. Mọi ánh nhìn lúc này đều hướng về Anfield, nơi ban lãnh đạo Liverpool phải đưa ra quyết định liệu có chấp nhận phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ để đáp ứng đòi hỏi từ phía đối tác hay không.