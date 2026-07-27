PSG hét giá Barcola 145 triệu bảng, Real Madrid chốt giá bán Vinicius Jr 160 triệu euro Thị trường chuyển nhượng hè bùng nổ khi PSG hét giá Bradley Barcola tới 145 triệu bảng, trong khi Real Madrid cũng định giá Vinicius Jr ở mức 160 triệu euro trước sự quan tâm từ Arsenal.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè tiếp tục chứng kiến những biến động dữ dội khi các ông lớn châu Âu sẵn sàng tung ra những khoản tiền kỷ lục nhằm củng cố lực lượng. Tâm điểm chú ý đang dồn vào những động thái quyết đoán từ PSG, Real Madrid và tham vọng mua sắm rầm rộ của Arsenal.

Mức giá kỷ lục cho Bradley Barcola và bài toán Vinicius Jr

Thương vụ thu hút sự chú ý lớn nhất thuộc về Bradley Barcola. Paris Saint-Germain đã chính thức đưa ra mức định giá lên tới 145 triệu bảng cho chân sút trẻ người Pháp. Sự phát triển vượt bậc của Barcola đã đưa anh vào tầm ngắm sát sao của cả Arsenal và Liverpool. Tuy nhiên, con số kỷ lục này được xem là rào cản tài chính không nhỏ, buộc các đại diện Ngoại hạng Anh phải tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định kích hoạt.

Mức giá 145 triệu bảng là rào cản lớn cho thương vụ Barcola. Ảnh: Getty.

Bên cạnh Barcola, tương lai của Vinicius Jr tại Real Madrid cũng đang trở thành đề tài nóng. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã phát đi tín hiệu khi định giá tiền đạo 26 tuổi này ở mức 160 triệu euro (tương đương 137 triệu bảng). Mặc dù Arsenal chưa chính thức mở đàm phán, Pháo thủ được cho là sẵn sàng trải thảm đỏ với mức lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ để thuyết phục tuyển thủ Brazil. Dù vậy, ưu tiên hàng đầu của Vinicius Jr vẫn là gia hạn hợp đồng với Real Madrid trong bối cảnh cam kết hiện tại chỉ còn thời hạn 1 năm.

Arsenal tăng tốc vụ Bruno Guimaraes, Tottenham đua giành Savinho

Để hiện thực hóa tham vọng xưng vương, Arsenal không dừng lại ở các mục tiêu hàng công. Đội bóng thành London đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán nhằm sớm chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle. Ngôi sao 28 tuổi người Brazil đã yêu cầu phía đại diện phải giải quyết xong tương lai ngay trong tuần tới trước khi hội quân cùng Newcastle. Nếu thỏa thuận về mức phí được thông qua, bản hợp đồng chất lượng này hứa hẹn sẽ nhanh chóng hoàn tất.

Song song với đó, Tottenham Hotspur đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành chữ ký của Savinho từ Manchester City. Tiền đạo người Brazil trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Spurs nhằm gia tăng sức mạnh hàng công cho mùa giải mới. Đội bóng thành London kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất các điều khoản cá nhân với tài năng trẻ này.

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid cũng nhanh chóng tiếp cận và đạt thỏa thuận cá nhân với tài năng trẻ Yan Diomande của RB Leipzig. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà được định hướng là nhân tố tương lai của Los Blancos, và thương vụ hiện chỉ còn chờ sự thống nhất về mức phí chuyển nhượng giữa hai câu lạc bộ.

Cơ hội cho Mohamed Salah và những chuyển động tại Serie A, Bundesliga

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất đối với các ngôi sao tự do là trường hợp của Mohamed Salah. Sau khi chính thức chia tay Liverpool, chân sút người Ai Cập vẫn chưa chốt bến đỗ mới. Câu lạc bộ Besiktas đã gửi lời đề nghị cuối cùng và đang chờ phản hồi từ Salah với kỳ vọng kinh nghiệm cùng đẳng cấp của anh sẽ giúp đội bóng bứt phá mạnh mẽ.

Salah vãn chưa có bến đỗ mới sau khi chia tay Liverpool. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, đại diện Saudi Arabia là Al-Hilal đã chính thức mở cuộc đàm phán với Everton nhằm chiêu mộ ngôi sao chạy cánh 26 tuổi Iliman Ndiaye. Mức đãi ngộ hấp dẫn từ giải VĐQG Saudi Arabia có thể là yếu tố khiến Everton phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tại Anh, Chelsea tuyên bố chỉ bán ngôi sao Pedro Neto nếu nhận được khoản phí chuyển nhượng rất cao, trong bối cảnh Liverpool, Manchester City cùng các đội bóng tại Saudi Arabia đang vây quanh. Ngược lại, tại Ý, Juventus đang tích cực xúc tiến kế hoạch chiêu mộ Joshua Zirkzee nhằm đưa chân sút người Hà Lan rời Manchester United để trở lại Serie A. Cuối cùng, Bayern Munich đã quyết định đưa tiền vệ 31 tuổi Joao Palhinha vào danh sách thanh lý và sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị, bất chấp mong muốn ở lại cạnh tranh của tuyển thủ Bồ Đào Nha.