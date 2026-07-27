PSG rút khỏi thương vụ Yan Diomande: Tuyên ngôn kỷ luật trước sức ép 120 triệu euro từ Real Madrid Từ bỏ ngôi sao 19 tuổi Yan Diomande cho Real Madrid, PSG gửi đi thông điệp cứng rắn về việc từ chối các màn thổi giá và bảo vệ cấu trúc tài chính đội bóng.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 vừa chứng kiến bước ngoặt lớn khi Paris Saint-Germain chính thức rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ Yan Diomande từ RB Leipzig. Bất chấp việc ngôi sao 19 tuổi người Bờ Biển Ngà từng là mục tiêu hàng đầu nhằm gia tăng hỏa lực hàng công, nhà vô địch nước Pháp đã quyết định dừng lại khi mức giá bị đẩy lên con số phi thực tế.

Cuộc đua 120 triệu euro và ranh giới tài chính

Chỉ trong thời gian ngắn, Real Madrid đã tạo nên sức ép khủng khiếp trên bàn đàm phán. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi ra mức phí chuyển nhượng kỷ lục dao động từ 115 đến 120 triệu euro, đồng thời nhanh chóng đạt thỏa thuận cá nhân với phía Diomande. Mức định giá tăng vọt này lập tức khiến ban lãnh đạo PSG phải cân nhắc lại toàn bộ thương vụ.

PSG từ bỏ Diomande của Leipzig.

Tuyên bố đanh thép từ Công viên các Hoàng tử

Ngay sau khi quyết định dừng lại, PSG đã thông qua đài Sky Sports để đưa ra thông điệp chính thức. Đại diện đội bóng nước Pháp khẳng định: "Phí chuyển nhượng và mức lương yêu cầu hoàn toàn không tương xứng và bị bóp méo, Paris Saint-Germain sẽ không đánh đổi các nguyên tắc quản lý tài chính lành mạnh và cân bằng đội hình."

Bên cạnh đó, các nguồn tin từ Foot Mercato cho biết ban lãnh đạo PSG thẳng thắn từ chối tham gia vào màn "thổi giá" do các nhà môi giới dựng lên. Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử chọn cách tiếp cận điềm tĩnh, ưu tiên sự ổn định quỹ lương và tính bền vững thay bị cuốn vào các cuộc đua tiền bạc.

Bước ngoặt tại Santiago Bernabeu và định hướng của PSG

Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất khi Yan Diomande chuẩn bị ra mắt tại Santiago Bernabeu ngay trong tuần này. Việc sở hữu một trong những tài năng chạy cánh triển vọng nhất châu Âu tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu của Los Blancos trên thị trường chuyển nhượng.

Tuy nhiên, động thái từ chối chạy đua của PSG cũng mang lại một góc nhìn đáng chú ý. Việc chấp nhận nhượng bộ Real Madrid trong thương vụ Diomande cho thấy gã khổng lồ nước Pháp đang thiết lập một kỷ nguyên quản trị mới: không còn là bên sẵn sàng trả bất kỳ giá nào, mà là một tập thể hoạt động dựa trên cấu trúc tài chính chặt chẽ và nguyên tắc thể thao nghiêm ngặt.