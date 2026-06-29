PSG tham vọng chiêu mộ Pau Cubarsi: Kế hoạch thay thế Marquinhos và rào cản 500 triệu euro Paris Saint-Germain xác định trung vệ trẻ Pau Cubarsi là mục tiêu chiến lược để kế thừa vị trí của Marquinhos, bất chấp điều khoản giải phóng hợp đồng khổng lồ tại Barcelona.

Trong bóng đá đỉnh cao, việc tìm kiếm người kế vị cho những biểu tượng luôn là bài toán nan giải đối với bất kỳ đội bóng lớn nào. Tại sân Công viên các Hoàng tử, PSG đang đối mặt với thực tế rằng Marquinhos – thủ quân mẫn cán và là linh hồn hàng thủ suốt một thập kỷ qua – đã bước sang tuổi 32. Để chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới, gã khổng lồ nước Pháp đã đưa Pau Cubarsi, "thần đồng" phòng ngự của Barcelona, vào vị trí ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm.

Sau màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026, giá trị và vị thế của Pau Cubarsi đã vươn lên một tầm cao mới. PSG, dưới sự điều hành của Giám đốc Thể thao Luis Campos, không giấu giếm ý định đưa trung vệ người Tây Ban Nha về Paris để xây dựng lại trục xương sống cho hàng phòng ngự.

Chiến lược trẻ hóa và nhu cầu cấp thiết tại PSG

Marquinhos vẫn là một chốt chặn đáng tin cậy, nhưng ở tuổi 32, dấu hiệu của thời gian bắt đầu lộ rõ. PSG cần một cái tên không chỉ có kỹ năng phòng ngự thuần túy mà còn phải sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, khả năng điều tiết trận đấu từ tuyến dưới – những phẩm chất mà Pau Cubarsi đang thể hiện một cách xuất sắc tại La Liga.

Theo các nguồn tin từ Fichajes, ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp đánh giá cực cao bộ kỹ năng kéo bóng và thoát pressing của Cubarsi. Trong hệ thống chiến thuật yêu cầu kiểm soát bóng cao độ, một trung vệ có khả năng chuyền xuyên tuyến như Cubarsi được xem là mảnh ghép hoàn hảo để nâng cấp chất lượng triển khai bóng từ sân nhà.

PSG đưa Pau Cubarsi vào tầm ngắm. Ảnh: Getty Images.

Pau Cubarsi: "Viên ngọc quý" không thể chạm tới của Barcelona

Dù mới 19 tuổi, hậu vệ sinh năm 2007 đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc để chiếm một suất đá chính vững chắc dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick. Sự điềm tĩnh đến kinh ngạc trong các pha xử lý bóng trước áp lực lớn đã giúp giá trị thị trường của anh chạm mốc 80 triệu euro sau kỳ World Cup vừa qua.

Barcelona, vốn đang trong quá trình phục hưng dựa trên bản sắc La Masia, coi Cubarsi là tài sản không thể chuyển nhượng. Đội chủ sân Camp Nou đã có những bước đi chiến lược khi trói chân trung vệ này bằng bản hợp đồng dài hạn đến năm 2029. Đáng chú ý nhất là điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 500 triệu euro – một con số mang tính chất răn đe đối với bất kỳ đội bóng nào muốn tiếp cận "viên ngọc" này.

Rào cản tài chính và lòng trung thành

Mặc dù PSG sở hữu tiềm lực tài chính hùng mạnh, nhưng con số 500 triệu euro là một trở ngại gần như không thể vượt qua, ngay cả với những chuẩn mực chi tiêu của đội bóng thành Paris. Hơn nữa, bản thân Pau Cubarsi được cho là hoàn toàn hạnh phúc tại Barcelona. Cựu học viên lò La Masia khao khát được trở thành biểu tượng mới tại sân Nou Camp và chinh phục những đỉnh cao cùng đội bóng thời thơ ấu.

Sự kiên quyết từ phía Barcelona và nguyện vọng của cầu thủ khiến tham vọng của PSG trở nên cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, việc PSG công khai quan tâm đến Cubarsi cho thấy định hướng rõ ràng của đội bóng này: họ không còn chỉ vung tiền mua những ngôi sao đã thành danh, mà đang tập trung săn lùng những tài năng trẻ xuất chúng nhất thế giới để xây dựng nền móng dài hạn.

Hiện tại, tương lai của Pau Cubarsi vẫn sẽ gắn liền với màu áo đỏ xanh. Trong khi đó, PSG có lẽ sẽ phải cân nhắc những phương án khả dĩ hơn nếu muốn tìm kiếm một người kế thừa xứng đáng cho vị trí mà Marquinhos sẽ để lại trong tương lai gần.