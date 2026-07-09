Qarabag thắng dễ Vestri, tạo lợi thế lớn trước lượt về Qarabag đánh bại Vestri 3-0 trên sân Tofiq Bahramov ở lượt đi vòng loại 1 Europa League, với các bàn thắng của Sawo, Zoubir và Cephas. Vestri hứng chịu thất bại đậm, đối mặt nhiệm vụ cực khó ở lượt về nếu muốn xoay chuyển cục diện.

Qarabag 3 - 0 Vestri Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Qarabag tiếp đón Vestri.

2' Fall nhận thẻ vàng chỉ sau 2 phút Mới phút thứ 2, S. Fall bên phía Vestri đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi kéo ngã đối phương. Một khởi đầu khá vội vàng và cầu thủ này sẽ phải thi đấu thận trọng hơn trong quãng thời gian còn lại, khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

26' Vestri điều chỉnh nhân sự sớm với Stensson Phút 26, Vestri thực hiện sự thay đổi đầu tiên khi rút I. Balde ra nghỉ, tung J. Stensson vào sân. Sự điều chỉnh đến khá sớm, có thể nhằm làm mới lối chơi sau khi đội đã phải nhận một thẻ vàng dành cho S. Fall ngay từ phút thứ 2.

30' Zakaria Sawo mở tỷ số cho Qarabag Phút 30, Zakaria Sawo băng vào dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Oleksii Kashchuk, đưa Qarabag vươn lên dẫn trước 1-0. Trước đó Vestri đã phải nhận thẻ vàng dành cho Sergine Modou Fall ngay từ phút thứ 2, và giờ đây họ càng thêm khó khăn khi bị dẫn bàn ngay trên sân Tofiq Bahramov.

45+2' Zoubir đúp cách biệt, Qarabag dẫn 2-0 trước giờ nghỉ Phút 45+2, A. Zoubir đút túi bàn thắng thứ hai cho Qarabag, nâng tỷ số lên 2-0 ngay trước khi hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp. Sau pha lập công mở tỷ số ở phút 30, chủ nhà tiếp tục thể hiện sự vượt trội và khiến Vestri chật vật tìm đường trở lại trận đấu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

58' Vestri xoay người, tung Morfelt vào sân Phút 58, HLV Vestri rút T. G. Hafthorsson để đưa C. Morfelt vào sân. Đang bị dẫn 2-0 ngay trên sân Tofiq Bahramov, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công đội khách.

58' Vestri xáo trộn hàng công, Einarsson vào sân Phút 58, HLV Vestri tung G. Einarsson vào sân thay G. Svavarsson khi đội nhà đang bị dẫn 2-0 trên sân Tofiq Bahramov. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại sinh khí mới cho hàng công vốn đang bế tắc suốt hiệp một trước Qarabag.

65' Qarabag xoay người, tranh thủ giữ thế trận Phút 65, Cafarquliyev được tung vào sân thay Langa bên phía Qarabag. Đang dẫn 2-0 sau hai bàn ở hiệp một, đội chủ nhà tranh thủ làm mới lực lượng để giữ nhịp kiểm soát trận đấu.

65' Qarabag tranh thủ xoay người khi đang dẫn 2-0 Phút 65, HLV Qarabag tung J. Mouaddib vào sân thay O. Kashchuk. Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang kiểm soát thế trận với cách biệt hai bàn, sau các pha lập công ở phút 30 và 45+2.

65' Qarabag đổi người khi đang dẫn 2-0 Phút 65, Qarabag rút M. Jankovic để đưa S. Lobato vào sân. Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với cách biệt 2-0 trước Vestri.

78' Vestri xáo trộn hàng công, Eydal vào sân Phút 78, Vestri thực hiện thay người khi B. Eydal vào sân thay G. Hauksson . Thời điểm này Vestri đang bị dẫn 2-0 sau hai bàn của Qarabag, nên sự thay đổi này nhiều khả năng nhằm làm mới sức tấn công.

79' Vestri xáo trộn hàng công khi đang thua 0-2 Phút 79, HLV Vestri rút B. Hermannsson ra sân, tung J. Selven vào thay người. Đội khách đang bị dẫn 2-0 sau hai lần thủng lưới trong hiệp một, nên sự thay đổi này được kỳ vọng mang lại nét tươi mới cho mảng tấn công.

79' Qarabag tranh thủ làm mới hàng công Phút 79, HLV Qarabag rút A. Zoubir để tung R. Cephas vào sân trong bối cảnh đội nhà đang dẫn Vestri 2-0. Sự thay đổi này có thể nhằm giữ nhịp độ tấn công khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối.

86' Cephas ấn định 3-0 cho Qarabag Phút 86, R. Cephas dứt điểm hoàn tất pha phối hợp với đường kiến tạo của Z. Sawo, nâng tỷ số lên 3-0 cho Qarabag. Chủ nhà trên sân Tofiq Bəhramov thể hiện phong độ hủy diệt, đè bẹp đối thủ với ba bàn thắng không hồi đáp.

88' Qarabag tranh thủ xoay tua khi đã an bài Phút 88, Dani Bolt được tung vào sân thay B. Huseynov bên phía Qarabag. Dẫn trước Vestri với tỷ số 3-0 sau các bàn thắng ở phút 30, 45+2 và 86, đội chủ nhà tranh thủ những phút cuối để làm mới đôi chân cho các cầu thủ.

KT Kết thúc: Qarabag 3-0 Vestri Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 00:52 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 22:57 09/07/2026

Đội hình chính thức

Qarabag

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Qurban Qurbanov

Đội hình xuất phát:

99. Mateusz Kochalski (G)

2. Matheus Silva (D)

55. Bədavi Hüseynov (D)

4. Bence Várkonyi (D)

5. Bruno Langa (D)

35. Pedro Bicalho (M)

8. Marko Janković (M)

21. Olexiy Kashchuk (M)

20. Kady Borges (M)

10. Abdellah Zoubir (M)

11. Zakaria Sawo (F)

Dự bị:

1. Shakhrudin Magomedaliyev

18. Dani Bolt

44. Elvin Cafarquliyev

7. Jaly Mouaddib

25. Cebrail Makreckis

32. Hikmat Cabrayilzada

49. Ali Bashirov

88. Samuel Lobato

29. Renaldo Cephas

Vestri

Sơ đồ: 4-4-1-1

HLV:

Đội hình xuất phát:

1. Marvin Darri Steinarsson (G)

22. Elmar Atli Gardarsson (D)

12. Thibang Phete (D)

3. Edson (D)

15. Guðmundur Arnar Svavarsson (D)

77. Sergine Fall (D)

29. Konstantin Cheshmedjiev (D)

17. Gunnar Jónas Hauksson (M)

10. Þórður Gunnar Hafþórsson (M)

6. Ibrahima Baldé (M)

23. Breki Thór Hermannsson (M)

Dự bị:

33. Benedikt Jóhann Snædal

14. Birkir Eydal

18. Marinó Steinar Hagbarðsson

45. Gudmundur Páll Einarsson

2. Gabríel Heidberg Kristjánsson

4. Fatai Gbadamosi

7. Jacob Stensson

11. Johannes Selven

13. Albert Ingi Jóhannsson

19. Emmanuel Agyeman Duah

27. Albin Mörfelt

Qarabag sẽ tiếp đón Vestri trên sân nhà Tofiq Bahramov Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện tại đấu trường châu Âu, nơi mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng đối với hành trình của cả hai đội.

Bối cảnh trận đấu

Qarabag là cái tên quen thuộc tại các cúp châu Âu trong những mùa giải gần đây, thường xuyên góp mặt ở vòng bảng hoặc vòng loại các giải đấu do UEFA tổ chức. Được thi đấu trên sân nhà Tofiq Bahramov, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế sân bãi cùng sự ủng hộ của khán giả nhà để tạo áp lực lên đối thủ ngay từ những phút đầu.

Trong khi đó, Vestri bước vào trận đấu với vai trò đội khách, đối mặt với thử thách không nhỏ khi phải làm quen với điều kiện thi đấu xa nhà. Việc di chuyển và thích nghi với mặt sân, thời tiết cũng như bầu không khí cổ động viên đối phương thường là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến màn trình diễn của đội khách trong các trận đấu cúp châu Âu.

Ý nghĩa của trận đấu

Tại UEFA Europa League, mỗi trận đấu đều có tính chất loại trực tiếp hoặc quyết định thứ hạng bảng đấu, do đó cả hai đội đều cần sự tập trung cao độ và chiến thuật hợp lý để giành kết quả tốt nhất. Đối với Qarabag, việc thi đấu trên sân nhà mang đến cơ hội để đội bóng khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục, đồng thời củng cố niềm tin cho hành trình phía trước.

Về phía Vestri, đây sẽ là phép thử quan trọng để đánh giá bản lĩnh và khả năng thích nghi của đội bóng khi phải thi đấu trên sân đối phương trong một giải đấu có tính cạnh tranh cao như Europa League.

Nhận định chung

Với lợi thế sân nhà, Qarabag được đánh giá là đội có phần nhỉnh hơn về mặt tâm lý và sự ủng hộ từ khán đài. Tuy nhiên, bóng đá châu Âu luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ, và Vestri hoàn toàn có thể tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ nếu duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội phản công.

Người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận đấu giàu tính cạnh tranh, nơi cả hai đội đều nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất tại đấu trường UEFA Europa League.

Phong độ gần đây của Qarabag

01/07/2026: Ferencvarosi TC 1-0 Qarabag (Thua)

01/07/2026: Qarabag 2-6 Metalist 1925 Kharkiv (Thua)

27/06/2026: CSKA Sofia - Qarabag

27/06/2026: WSG Wattens 0-4 Qarabag (Thắng)

22/05/2026: Sumqayıt 3-4 Qarabag (Thắng)

Phong độ gần đây của Vestri

04/07/2026: Grindavik 0-0 Vestri (Hòa)

27/06/2026: Throttur Reykjavik 1-1 Vestri (Hòa)

21/06/2026: Vestri 2-0 Afturelding (Thắng)

17/06/2026: Vestri 3-2 Ægir (Thắng)

13/06/2026: Leiknir R. 1-0 Vestri (Thua)

Phong độ và thống kê đội

Qarabag (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Vestri (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Qarabag: Không có thông tin chấn thương

Vestri: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Qarabag

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Qurban Qurbanov

Đội hình xuất phát:

99. Mateusz Kochalski (G)

2. Matheus Silva (D)

55. Bədavi Hüseynov (D)

4. Bence Várkonyi (D)

5. Bruno Langa (D)

35. Pedro Bicalho (M)

8. Marko Janković (M)

21. Olexiy Kashchuk (M)

20. Kady Borges (M)

10. Abdellah Zoubir (M)

11. Zakaria Sawo (F)

Dự bị:

1. Shakhrudin Magomedaliyev

18. Dani Bolt

44. Elvin Cafarquliyev

7. Jaly Mouaddib

25. Cebrail Makreckis

32. Hikmat Cabrayilzada

49. Ali Bashirov

88. Samuel Lobato

29. Renaldo Cephas

Vestri

Sơ đồ: 4-4-1-1

HLV:

Đội hình xuất phát:

1. Marvin Darri Steinarsson (G)

22. Elmar Atli Gardarsson (D)

12. Thibang Phete (D)

3. Edson (D)

15. Guðmundur Arnar Svavarsson (D)

77. Sergine Fall (D)

29. Konstantin Cheshmedjiev (D)

17. Gunnar Jónas Hauksson (M)

10. Þórður Gunnar Hafþórsson (M)

6. Ibrahima Baldé (M)

23. Breki Thór Hermannsson (M)

Dự bị:

33. Benedikt Jóhann Snædal

14. Birkir Eydal

18. Marinó Steinar Hagbarðsson

45. Gudmundur Páll Einarsson

2. Gabríel Heidberg Kristjánsson

4. Fatai Gbadamosi

7. Jacob Stensson

11. Johannes Selven

13. Albert Ingi Jóhannsson

19. Emmanuel Agyeman Duah

27. Albin Mörfelt

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Qarabag thắng: 33%

Hòa: 33%

Vestri thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Qarabag: bàn

Vestri: bàn

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