Qarabağ và CSKA Sofia bất phân thắng bại ở Europa League Qarabağ hòa CSKA Sofia 0-0 trên sân Bakı Olimpiya Stadionu tại UEFA Europa League, khiến hai đội cùng chia điểm sau trận đấu.

Qarabağ 0 - 0 CSKA Sofia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Qarabağ tiếp đón CSKA Sofia.

12' Qarabağ kiểm soát, CSKA Sofia rình rập Sau 12 phút, Qarabağ đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và nhỉnh hơn về phạt góc 1 - 0. CSKA Sofia có vẻ chủ động chờ cơ hội phản công, nhưng mới là đội dứt điểm nhiều hơn với tỷ lệ 0 - 1, trong đó toàn bộ 1 - 0 lần đều trúng đích.

24' Qarabağ kiểm soát, CSKA Sofia rình rập Phút 24' , Qarabağ đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 66 - 34 và nhỉnh hơn về phạt góc 1 - 0 . Tuy nhiên, CSKA Sofia mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 0 - 1 (trúng đích 0 - 1 ), cho thấy đội khách vẫn rình rập cơ hội.

35' Leandro Godoy nhận thẻ vàng ở phút 35 Phút 35, Leandro Godoy nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Qarabağ và CSKA Sofia vẫn diễn ra giằng co khi chưa có bàn thắng.

36' Qarabağ kiểm soát nhưng chưa tạo đột biến Phút 36, Qarabağ kiểm soát bóng vượt trội 65 - 35 , buộc CSKA Sofia phải nhường thế trận. Dù vậy, sức ép chưa đủ lớn khi số pha dứt điểm chỉ là 2 - 2 và phạt góc cũng ở mức 1 - 1 .

37' Marko Jankovic nhận thẻ vàng Phút 37', Marko Jankovic nhận thẻ vàng. Trận đấu giữa Qarabağ và CSKA Sofia vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Qarabağ nhỉnh thế, CSKA Sofia rình rập Phút 49', Qarabağ nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với tỷ lệ 56-44 và dẫn 2-1 về phạt góc. Dù vậy, CSKA Sofia vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 4-5, cho thấy đội khách đang kiên nhẫn chờ cơ hội trong thế trận hòa 0-0.

56' Qarabağ điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 56', Elvin Cafarquliyev vào sân thay Bruno Langa. Qarabağ có sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang giằng co.

56' Qarabağ thay người ở phút 56 Phút 56', Renaldo Cephas vào sân thay Marko Jankovic. Qarabağ và CSKA Sofia vẫn đang giằng co trong thế trận chưa có bàn thắng.

59' VAR từ chối bàn thắng của Kady Borges Phút 59', VAR xác định bàn thắng của Kady Borges không được công nhận vì lỗi việt vị, nên Qarabağ và CSKA Sofia vẫn hòa 0-0.

61' CSKA Sofia nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Phút 61', thế trận vẫn khá cân bằng khi CSKA Sofia nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (49 - 51) và dứt điểm (5 - 7). Qarabağ chưa tạo được sức ép đủ lớn, dù đang có lợi thế phạt góc (3 - 1).

73' Isaac Solet vào sân phút 73 Phút 73', Isaac Solet vào sân thay Maks Ebong. Đội bóng có thêm một sự điều chỉnh trong giai đoạn trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

73' Joël Zwarts vào sân ở phút 73 Phút 73, Joël Zwarts được tung vào sân, thay Leandro Godoy. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

73' CSKA Sofia nhỉnh hơn trong thế giằng co Phút 73', CSKA Sofia nhỉnh hơn trong thế trận giằng co khi cầm bóng 49 - 51 và dứt điểm 5 - 9, trong đó số pha trúng đích là 2 - 4. Qarabağ vẫn tạo được 3 - 1 quả phạt góc, nhưng chưa thể phá vỡ thế hòa 0 - 0.

74' Cebrail Makreckis vào sân ở phút 74 Phút 74, Cebrail Makreckis vào sân thay Badavi Hüseynov. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối trận.

74' Jaly Mouaddib vào sân phút 74 Phút 74', Jaly Mouaddib được tung vào sân thay Oleksiy Kashchuk. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thời điểm trận đấu đang bước vào giai đoạn căng thẳng.

77' Facundo Rodríguez nhận thẻ vàng phút 77 Phút 77', Facundo Rodríguez nhận thẻ vàng. Tấm thẻ khiến những phút cuối của trận đấu thêm phần căng thẳng.

78' Joni Montiel vào sân ở phút 78 Phút 78', Joni Montiel vào sân thay Abdellah Zoubir, khi Qarabağ và CSKA Sofia vẫn hòa 0-0. Trận đấu đang ở thế giằng co, và sự thay đổi này có thể giúp Qarabağ làm mới hàng công.

84' Qarabağ điều chỉnh nhân sự ở phút 84 Phút 84, Tamimou Ouorou vào sân thay Ángelo Martino khi Qarabağ và CSKA Sofia vẫn hòa 0-0. Những phút cuối hứa hẹn sẽ căng thẳng khi thế trận chưa có bàn thắng phân định.

85' Thế trận giằng co trước phút 85 Phút 85', Qarabağ nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 53 - 47 và có 4 - 2 quả phạt góc, nhưng CSKA Sofia lại dứt điểm nhiều hơn, 8 - 10. Thế trận vẫn giằng co, hai đội đang hòa 0-0.

90+1' Mohamed Brahimi vào sân ở phút 90+1 Phút 90+1', Mohamed Brahimi vào sân thay Pastor. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu đã bước vào những phút bù giờ.

90+1' Petko Panayotov vào sân ở phút 90+1 Phút 90+1', Petko Panayotov vào sân thay Stefano Sensi. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối, khi Qarabağ và CSKA Sofia vẫn chưa thể phá vỡ thế cân bằng.

KT Kết thúc: Qarabağ 0-0 CSKA Sofia Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 00:56 24/07/2026

Đội hình chính thức Qarabağ Sơ đồ 4-2-3-1 CSKA Sofia Sơ đồ 4-4-2 99 Mateusz Kochalski 2 Matheus Silva 55 Badavi Hüseynov 4 Bence Várkonyi 5 Bruno Langa 35 Pedro Bicalho 8 Marko Jankovic 21 Oleksiy Kashchuk 20 Kady Borges 10 Abdellah Zoubir 11 Zakaria Sawo 21 Fedor Lapoukhov 2 Pastor 32 Facundo Rodríguez 14 Teodor Ivanov 17 Ángelo Martino 7 Maks Ebong 5 Jean-Philippe Gbamin 6 Bruno Jordão 8 Stefano Sensi 9 Leandro Godoy 28 Ioannis Pittas Dự bị Qarabağ 1 Shahrudin Mahammadaliyev 7 Jaly Mouaddib 9 Joni Montiel 13 Bahlul Mustafazada 22 Musa Qurbanly 23 Martin Zlomislic 25 Cebrail Makreckis 29 Renaldo Cephas 32 Hikmat Cabrayilzada CSKA Sofia 3 Tamimou Ouorou 10 Joël Zwarts 11 Mohamed Brahimi 19 Andrey Yordanov 25 Dimitar Evtimov 30 Petko Panayotov 34 Vasil Kaymakanov 38 Léo Pereira 77 Alejandro Piedrahita Cập nhật đội hình lúc 23:08 23/07/2026

Qarabağ Thống kê CSKA Sofia 49% Kiểm soát bóng 51% 12 Dứt điểm 11 5 Trúng đích 4 8 Phạt góc 2 11 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 3

Qarabağ sẽ đối đầu CSKA Sofia tại UEFA Europa League trong trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 23/07/2026. Bakı Olimpiya Stadionu là địa điểm tổ chức cuộc so tài này.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc đối đầu giữa Qarabağ và CSKA Sofia thu hút sự chú ý bởi đây là màn chạm trán tại UEFA Europa League. Hai đội sẽ bước vào trận đấu với mục tiêu tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh tại giải đấu.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chiến thuật hay khả năng kiểm soát trận đấu của Qarabağ và CSKA Sofia.

Những điểm cần theo dõi

Địa điểm thi đấu sẽ là một yếu tố đáng chú ý khi Qarabağ và CSKA Sofia gặp nhau tại Bakı Olimpiya Stadionu. Cách hai đội triển khai lối chơi, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội sẽ quyết định diễn biến của trận đấu.

Nhìn chung, đây là trận đấu có tính cạnh tranh tại UEFA Europa League, nhưng những thông tin chi tiết hơn về lực lượng và phong độ chưa được cung cấp. Do đó, nhận định trước trận chỉ nên tập trung vào bối cảnh, thời gian và địa điểm thi đấu.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Qarabağ vs CSKA Sofia

Thời gian: 23/07/2026 23:00

Sân vận động: Bakı Olimpiya Stadionu

Qarabağ 5 trận gần nhất T T B B T CSKA Sofia 5 trận gần nhất T T T T B

Tình hình lực lượng Qarabağ ✚ Joni Montiel (Unknown Injury) CSKA Sofia Không có thông tin