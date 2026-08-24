Qatar U20 và Bahrain U20 bất phân thắng bại trong trận giao hữu không bàn thắng Qatar U20 và Bahrain U20 hòa nhau với tỷ số 0-0 trong trận giao hữu quốc tế diễn ra không có bàn thắng nào được ghi.

Qatar U20 0 - 0 Bahrain U20 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Qatar U20 tiếp đón Bahrain U20.



Qatar U20 tiếp đón Bahrain U20. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. KT Kết thúc: Qatar U20 0-0 Bahrain U20

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.



Cập nhật lúc 04:02 25/08/2026

Trận so tài giữa U20 Qatar và U20 Bahrain diễn ra vào lúc 23h00 ngày 24/08/2026. Đây là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với đội chủ nhà U20 Qatar khi họ đang rất khát khao tìm kiếm một chiến thắng để chấm dứt giai đoạn thi đấu ảm đạm vừa qua. Tuy nhiên, thách thức phía trước không hề dễ dàng khi U20 Bahrain đang sở hữu phong độ vô cùng ổn định.

Sự tương phản rõ nét về phong độ thi đấu

Đội chủ nhà U20 Qatar bước vào cuộc đối đầu này với áp lực tâm lý tương đối lớn. Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất cho thấy phong độ của họ đang có chiều hướng đi xuống khi chỉ giành được 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc không thắng trong 5 lần ra sân liên tiếp phản ánh những hạn chế ở khả năng chuyển hóa cơ hội cũng như sự tập trung nơi hệ thống phòng ngự.

Ở chiều ngược lại, U20 Bahrain lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Đại diện trẻ này đang nắm giữ chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, trong đó bao gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Sự hưng phấn cùng tính kỷ luật trong lối chơi đã giúp U20 Bahrain duy trì được sự tự tin cần thiết trước các đối thủ.

Toan tính chiến thuật và xu hướng trận đấu

Với lợi thế sân bãi cùng mục tiêu tìm lại niềm vui chiến thắng, U20 Qatar nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình để kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Dẫu vậy, việc đẩy nhanh nhịp độ có thể mở ra những khoảng trống phía sau, tạo điều kiện cho U20 Bahrain thực hiện các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

U20 Bahrain với mạch trận tích cực sẵn có dự kiến sẽ chơi chặt chẽ, tận dụng tối đa sự thiếu chắc chắn của đội chủ nhà để trừng phạt sai lầm. Nếu không thể cải thiện sự hiệu quả ở cả hai đầu sân, U20 Qatar sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn trong mục tiêu giành trọn vẹn kết quả thuận lợi.

Qatar U20 5 trận gần nhất B B B H H 6 Trận 1-2-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 12 Thủng lưới Bahrain U20 5 trận gần nhất T T H H T 9 Trận 4-2-3 T-H-B 8 Ghi (TB 0.9) 13 Thủng lưới