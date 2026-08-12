Quá 30 ngày chưa đăng ký biến động đất đai sẽ bị xử phạt

Nếu thực hiện hành vi biến động đất đai quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai và quá thời gian 30 ngày kể từ ngày có biến động đất đai và không làm đăng ký biến động đất đai thì mới bị xử phạt vi phạm hành chính.

Bố của bà Thùy Dung (Lạng Sơn) mới mất, để lại cho gia đình 1 ngôi nhà. Sau khi nhờ bên văn phòng công chứng soạn hồ sơ để nhận thừa kế thì nhà bà Dung có việc và quá hạn ra UBND nơi cư trú để làm hồ sơ đăng ký biến động đất đai 10 ngày nên bị xử phạt hành chính về việc chậm đăng ký biến động đất đai.

Nhà bà Dung đã nộp hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn của UBND phường. Đến hạn trên giấy báo (15 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ) thì bên phường báo bận nên chưa giải quyết được hồ sơ và hồ sơ sai sót.

Bà Dung hỏi, hồ sơ xử phạt chậm đăng ký biến động đất đai gồm những gì?

Việc bên phường chậm trễ giải quyết hồ sơ xử phạt có khiến thời gian quá hạn bị tăng lên dẫn đến việc tiền phạt hành chính chậm đăng ký biến động đất đai nhiều hơn không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đã quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không đăng ký đất đai; theo quy định này thì trường hợp gia đình bà nếu thực hiện hành vi biến động đất đai quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai và quá thời gian 30 ngày kể từ ngày có biến động đất đai và không làm đăng ký biến động đất đai thì mới bị xử phạt vi phạm hành chính.

Người và cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm sẽ thực hiện việc lập biên bản vi phạm hành chính và hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc còn thời hạn ra quyết định xử phạt.

Việc UBND phường chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ xử phạt không ảnh hưởng đến mức phạt tiền của gia đình bà nhưng có thể ảnh hưởng trong việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.