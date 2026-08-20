Qualcomm chốt ngày ra mắt chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Gen 6 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm Qualcomm chính thức xác nhận ra mắt bộ đôi chip di động Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Gen 6 Pro vào ngày 22/9 với tiến trình 2nm cùng điểm AnTuTu gần 5 triệu.

Qualcomm vừa chính thức đưa ra thông báo xác nhận sự xuất hiện của bộ đôi vi xử lý cao cấp thế hệ tiếp theo bao gồm Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Sự kiện ra mắt sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 9 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Snapdragon thường niên.

Chiến lược tung bộ đôi vi xử lý đột phá

Động thái mới nhất trên mạng xã hội X của Qualcomm đã đập tan mọi nghi vấn trước đó của thị trường về việc hãng bán dẫn này có thể ra mắt cùng lúc hai mẫu vi xử lý flagship. Thông qua các thông điệp truyền thông như "Hai yếu tố thay đổi cuộc chơi", "Cơ hội nhân đôi" và "Bộ đôi 8 tinh anh", hãng khẳng định sẽ mang đến bước tiến lớn về quy mô lẫn hiệu năng phần cứng di động.

Qualcomm sẽ sớm ra mắt dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 trong thời gian tới

Việc chia dòng vi xử lý hàng đầu thành bản chuẩn và bản Pro cho thấy chiến lược phân hóa rõ rệt của Qualcomm. Điều này giúp các nhà sản xuất smartphone tối ưu hóa chi phí cũng như lựa chọn cấu hình phù hợp hơn cho từng phân khúc điện thoại cao cấp và điện thoại chuyên biệt về chơi game.

Sức mạnh đồ họa và AI bùng nổ trên tiến trình 2nm

Điểm nâng cấp nền tảng quan trọng nhất trên cả hai vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro chính là việc chuyển sang ứng dụng tiến trình sản xuất 2nm tiên tiến. Kỹ thuật gia công vi mô mới giúp tăng mật độ bóng bán dẫn, mở ra khả năng cải thiện vượt bậc về hiệu suất năng lượng và kiểm soát nhiệt độ khi máy vận hành ở tải cao.

Điểm AnTuTu của chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Kết quả kiểm tra hiệu năng rò rỉ từ nền tảng AnTuTu v11 cho thấy phiên bản Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ghi nhận mức điểm kỷ lục đạt 4.835.412 điểm. Con số cận kề mốc 5 triệu điểm thể hiện năng lực xử lý vượt trội, đặc biệt là sự tập trung đầu tư lớn vào đơn vị xử lý đồ họa (GPU) và nhân tính toán trí tuệ nhân tạo (AI).

Thiết lập chuẩn mực mới cho thiết bị di động

Sự xuất hiện của bộ đôi nền tảng vi xử lý 2nm từ Qualcomm hứa hẹn tái định hình toàn bộ thị trường thiết bị di động phân khúc cao cấp trong giai đoạn cuối năm. Việc tối ưu hóa nhiệt độ và duy trì hiệu năng bền bỉ sẽ là chìa khóa để các flagship thế hệ mới đáp ứng trọn vẹn các tác vụ AI phức tạp cũng như đồ họa chất lượng cao.

Hội nghị thượng đỉnh Snapdragon diễn ra ngày 22 tháng 9 tới đây sẽ công bố đầy đủ thông số kiến trúc kỹ thuật chi tiết của hai mẫu vi xử lý này, mở màn cho làn sóng nâng cấp smartphone trên toàn cầu.