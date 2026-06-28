Qualcomm ra mắt Snapdragon 8 Elite Gen 6: Kỷ nguyên chip 2nm và biến thể Pro siêu đắt đỏ Qualcomm dự kiến tung ra dòng chip 2nm Snapdragon 8 Elite Gen 6 vào cuối năm 2026, mang đến hiệu năng vượt trội cùng chuẩn RAM LPDDR6 cho các dòng smartphone siêu cao cấp.

Thị trường vi xử lý di động cuối năm 2026 hứa hẹn sẽ chứng kiến một cuộc chạy đua khốc liệt khi Qualcomm chuyển dịch sang tiến trình 2nm. Khác với truyền thống chỉ ra mắt một dòng chip đầu bảng mỗi năm, Qualcomm dự kiến sẽ tung ra tới 5 biến thể khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của phiên bản Pro dành cho các dòng điện thoại siêu sang.

Dự kiến có tới 5 chip Snapdragon mới hoặc bản cập nhật sẽ được ra mắt vào mùa thu năm 2026. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro 2nm có thể chỉ dành cho các dòng smartphone siêu đắt đỏ.

Bước tiến 2nm và sự phân hóa dòng Pro

Theo các nguồn tin rò rỉ từ Reptalicant và Digital Chat Station, Qualcomm đang chuẩn bị cho bước chuyển mình lớn sang tiến trình 2nm, tương tự như đối thủ Apple với thế hệ A20 và MediaTek với Dimensity 9600. Điểm mới lạ trong năm 2026 là sự xuất hiện của Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (mã hiệu SM8975) bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn SM8950.

Phiên bản Pro được thiết kế để đẩy giới hạn hiệu năng lên mức tối đa. Điểm khác biệt chính nằm ở khả năng hỗ trợ chuẩn RAM LPDDR6 mới nhất và chip đồ họa Adreno 850 có xung nhịp cao hơn. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn sẽ tiếp tục sử dụng LPDDR5x và GPU Adreno 845 để duy trì sự cân bằng giữa hiệu năng và chi phí sản xuất.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Snapdragon 8 Elite Gen 6

Thông số Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Tiêu chuẩn) Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Tiến trình 2nm 2nm Cấu trúc CPU Oryon thế hệ mới (2+3+3) Oryon thế hệ mới (2+3+3) GPU Adreno 845 (12 MB bộ nhớ đồ họa) Adreno 850 (18 MB bộ nhớ đồ họa) Chuẩn RAM LPDDR5x LPDDR6 (tương thích LPDDR5x) Bộ nhớ đệm L2 16 MB (Dùng chung) 16 MB (Dùng chung) Lưu trữ UFS 5.0 UFS 5.0

Công nghệ kết nối và AI thế hệ mới

Cả hai biến thể 2nm đều sở hữu những công nghệ kết nối tiên tiến nhất hiện nay. Đáng chú ý là sự xuất hiện của modem Qualcomm X105, hỗ trợ Wi-Fi 8 và Bluetooth 7 thông qua hệ thống FastConnect 8800. Bên cạnh đó, công nghệ AI Frame Fusion sẽ được tích hợp để tối ưu hóa hiệu suất xử lý hình ảnh và chơi game trên GPU Adreno.

Một chi tiết thú vị được phát hiện trong các tài liệu rò rỉ là khả năng giải mã phần cứng codec APV của Samsung. Tính năng này dường như chỉ xuất hiện trên bản Pro, gợi mở khả năng thế hệ Galaxy S27 Ultra trong tương lai sẽ được trang bị biến thể "Snapdragon for Galaxy" dựa trên nền tảng của bản Pro này.

Thách thức về giá thành và sự tồn tại của chip 3nm

Mặc dù tiến trình 2nm mang lại bước nhảy vọt về công nghệ, nhưng chi phí sản xuất cực cao cùng với cuộc khủng hoảng giá RAM LPDDR6 có thể khiến Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro trở nên cực kỳ đắt đỏ. Các chuyên gia dự báo dòng chip này sẽ chỉ xuất hiện giới hạn trên các mẫu smartphone chuyên game hoặc các phiên bản Ultra, Pro Max của các hãng Android.

Đối với các dòng flagship tiêu chuẩn như Xiaomi 18, Qualcomm có thể sẽ cung cấp các phiên bản tối ưu của Snapdragon 8 Elite Gen 5 (tiến trình 3nm) để tiết kiệm chi phí. Điều này tạo ra một thị trường phân cấp rõ rệt: phân khúc cao cấp phổ thông vẫn dùng chip 3nm cải tiến, trong khi phân khúc siêu cấp sẽ độc quyền sở hữu sức mạnh từ tiến trình 2nm.