Quan chức châu Âu đầu tiên công khai ủng hộ kế hoạch bán cổ phần World Cup của FIFA Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá CH Czech David Trunda trở thành quan chức châu Âu đầu tiên ủng hộ dự án FIFA Forward Enterprise, đi ngược lại lập trường của UEFA.

Kế hoạch tái cấu trúc tài chính và thương mại hóa World Cup của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa ghi nhận bước ngoặt quan trọng. David Trunda, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá CH Czech, đã trở thành vị quan chức bóng đá châu Âu đầu tiên công khai lên tiếng ủng hộ ý tưởng đưa tư nhân tham gia sở hữu quyền thương mại các giải đấu lớn nhất thế giới.

Rạn nứt trong khối liên minh châu Âu

Động thái của ông David Trunda đánh dấu sự rạn nứt đầu tiên trong hàng ngũ châu Âu trước kế hoạch đầy tranh cãi của FIFA. Bất chấp sự phản đối gay gắt từ Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng nhiều liên đoàn thành viên quyền lực, người đứng đầu bóng đá CH Czech tin rằng cái gật đầu với FIFA sẽ mang lại dòng tiền và nguồn lực thiết thực cho quốc gia này.

Chia sẻ với kênh tin tức Sky News, ông Trunda khẳng định bản thân nhìn thấy những lợi ích thực tế khi hợp tác chặt chẽ với Gianni Infantino cùng đội ngũ lãnh đạo FIFA. Dù thừa nhận các bên vẫn cần thêm thông tin chi tiết về quy trình vận hành, ông cho rằng tác động tổng thể của đề xuất này mang tính tích cực đối với sự phát triển chung.

Bản chất mô hình FIFA Forward Enterprise

Theo đề xuất do Gianni Infantino khởi xướng, FIFA sẽ thành lập một pháp nhân thương mại độc lập mang tên FIFA Forward Enterprise. Công ty này sẽ chịu trách nhiệm khai thác toàn bộ hoạt động thương mại, bản quyền truyền hình và tài trợ liên quan đến những giải đấu cấp độ cao nhất bao gồm World Cup nam, World Cup nữ và FIFA Club World Cup.

Dự án mở đường cho các quỹ đầu tư tư nhân nắm giữ từ 20% đến 30% cổ phần của công ty mới. Để nhận được sự đồng thuận từ hệ thống 211 liên đoàn thành viên trên toàn cầu, người đứng đầu FIFA được cho là đã đưa ra cam kết tài chính hấp dẫn: mỗi liên đoàn ủng hộ đề xuất sẽ nhận khoản hỗ trợ trực tiếp lên tới 30 triệu bảng.

Làn sóng phản ứng dữ dội từ các liên đoàn lớn

Trái ngược với góc nhìn tích cực từ phía CH Czech, kế hoạch của Infantino đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các tổ chức bóng đá lớn nhất. UEFA đã lập tức phát đi thông điệp đanh thép, khẳng định linh hồn và cơ chế quản trị của môn thể thao vua không phải là loại tài sản có thể đem ra mua bán trên thị trường tài chính.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) bày tỏ sự bất bình khi không hề được thông báo hay tham vấn trước về dự án này, đồng thời hoài nghi về tính minh bạch trong quy trình ra quyết định của Thượng tầng FIFA. Tương tự, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng lên tiếng chỉ trích cách tiếp cận đơn phương của cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Sự chia rẽ giữa các liên đoàn thành viên nhỏ và những quyền lực bóng đá truyền thống đang đẩy mâu thuẫn giữa FIFA và UEFA lên mức căng thẳng chưa từng có, khi cuộc chiến quản trị bóng đá toàn cầu chuyển hướng sang các quỹ đầu tư tư nhân.