Quân đội Việt Nam mang kinh nghiệm cứu hộ quốc tế tới Venezuela

"Chúng tôi xác định cứu người ở Venezuela cũng như đang cứu người trên chính quê hương mình", đây là chia sẻ của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Trưởng đoàn công tác của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Venezuela, bên lề Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela do Bộ Quốc phòng tổ chức chiều 28/6.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu giao nhiệm vụ cho các sĩ quan, quân nhân lên đường sang Venezuela làm nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ngay sau khi nhận được thông tin về trận động đất tại Venezuela, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá tình hình, xây dựng phương án hỗ trợ trước khi quyết định cử đoàn công tác gồm 82 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp sang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.



Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, toàn bộ 82 quân nhân đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ quyết tâm, trách nhiệm khi tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Mỗi thành viên trong đoàn công tác đều nhận thức đây không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại mà còn là trách nhiệm nhân đạo, với tinh thần coi việc tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân tại Venezuela cũng như đang giúp đỡ chính đồng bào mình.

Đây là lần thứ ba Quân đội nhân dân Việt Nam đưa lực lượng và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong số các quân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ đợt này, nhiều đồng chí đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và 2025, khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam, để lại những dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế đối với đất nước, con người Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên, giao nhiệm vụ cho các sĩ quan, quân nhân lên đường sang Venezuela làm nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Về phương án tìm kiếm cứu nạn của Quân đội Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, Đội sử dụng chó nghiệp vụ sẽ là lực lượng đầu tiên xác định vị trí nạn nhân trong đống đổ nát; tiếp đến là nhiệm vụ của lực lượng Công binh và Quân y.



Cụ thể, Đội sử dụng chó nghiệp vụ của lực lượng Biên phòng sẽ tiếp cận hiện trường trước để xác định vị trí nghi có nạn nhân mắc kẹt trong các công trình đổ sập. Thông tin sau đó được chuyển cho lực lượng Công binh và các lực lượng cứu hộ tại chỗ để tổ chức tìm kiếm, giải cứu.



Lực lượng Công binh sẽ sử dụng hệ thống radar xuyên tường, thiết bị dò tìm hình ảnh, âm thanh cùng các phương tiện chuyên dụng nhằm hỗ trợ xác định vị trí nạn nhân, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, những trang thiết bị và phương pháp này đã được Quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng hiệu quả trong các nhiệm vụ cứu trợ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và tại Myanmar năm 2025.



Song song với nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, Tổ quân y với đầy đủ bác sĩ nội khoa, ngoại khoa cùng trang thiết bị, thuốc..., luôn sẵn sàng để cấp cứu, điều trị người dân vùng thiên tai cũng như lực lượng trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn.



Ngoài trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, đoàn công tác còn mang theo hơn 60 tấn lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân Venezuela.



Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ, so với các nhiệm vụ quốc tế trước đây, lần này Đoàn công tác tiếp tục sử dụng các trang thiết bị đã được kiểm chứng về độ hiệu quả; đồng thời tăng cường chó nghiệp vụ (8 chó nghiệp vụ) và lực lượng dò tìm nhằm rút ngắn thời gian phát hiện nạn nhân, với mục tiêu phát hiện nạn nhân nhanh nhất, bằng mọi phương pháp để đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sớm nhất. “Là một người lính, chúng tôi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào”, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định.