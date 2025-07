Chiều 23-7, mực nước tại sông Lam vẫn chưa rút, thậm chí có hiện tượng tiếp tục dâng cao. Tuyến Quốc lộ 7 nối từ vùng hạ lưu lên phía Tây Nghệ An vẫn đang bị chia cắt. LLVT Quân khu 4 đã huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ giúp dân ứng phó với lũ lụt.

Thượng tá Lô Thanh Như, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 4 Tương Dương, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: “Dọc tuyến Quốc lộ 7 từ Con Cuông lên đến xã Mường Xén hiện nay có 23 điểm ngập lụt, chưa tính các điểm sạt lở. Riêng từ xã Con Cuông lên đến Ban chỉ huy PTKV 4-Tương Dương có 14 điểm bị ngập, chia cắt. Chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng giúp nhân dân. Rất may, trời đã ngớt mưa, nhưng nước từ thượng nguồn vẫn đang đổ mạnh về hạ lưu. May mắn là trên địa bàn chưa ghi nhận thiệt hại về người...”.

Ông Trần Văn Nga, ở thôn Vĩnh Hoàng, xã Con Cuông chưa hết bàng hoàng: “Tôi năm nay 65 tuổi nhưng chưa bao giờ chứng kiến lũ lụt nhanh và lớn như thế này. Nước đổ về ầm ầm, nhân dân không kịp trở tay, chỉ kịp chạy thoát thân…”.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị LLVT giúp dân ứng phó mưa lũ tại xã Con Cuông (Nghệ An).

Ban chỉ huy PTKV 5-Anh Sơn (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) huy động phương tiện chuyên chở người dân trong các trường hợp khẩn cấp qua khu vực ngập lụt.

Tại thôn Vĩnh Hoàng, xã Con Cuông, chiều dài đoạn ngập lụt khoảng 1 km, vị trí sâu nhất lên đến gần 2m. Thượng tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 5-Anh Sơn (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức 3 ca nô và 8 cán bộ, chiến sĩ túc trực, canh gác, bảo đảm an ninh, an toàn cho người và phương tiện; đồng thời sẵn sàng chuyên chở các trường hợp khẩn cấp qua khu vực ngập lụt này”.

Trung tá Nguyễn Cảnh Loan, nhân viên lái ca nô của Ban chỉ huy PTKV 5-Anh Sơn cho biết: “Từ sáng đến giờ, chúng tôi đã chuyên chở 5 trường hợp, trong đó có 1 ca cấp cứu và 1 bệnh nhân đang điều trị chạy thận. Dù nước sâu, dòng chảy xiết khiến việc điều khiển ca nô rất nguy hiểm, nhưng vì người dân cần hỗ trợ, đặc biệt là các tình huống khẩn cấp, nên anh em trong đơn vị luôn tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách chặt chẽ, an toàn, đặt việc đảm bảo tính mạng người dân lên hàng đầu…”.

Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện được huy động để giúp dân ứng phó mưa lũ.

250 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 lên đường khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo và động viên cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm ngập lụt thôn Vĩnh Hoàng, xã Con Cuông, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã đến hỏi thăm chia sẻ với nhân dân địa phương và động viên cán bộ chiến sĩ.

“Toàn Quân khu đã huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân trực tiếp đến các điểm ngập lụt để giúp đỡ nhân dân; các khu vực ngập sâu, chỉ huy các đơn vị đã dùng ca nô, xuồng máy để tiếp cận hỗ trợ người dân các nhu yếu phẩm cần thiết như lương khô, mì tôm nước uống… Với quan điểm nước rút đến đâu, bộ đội nhanh chóng giúp nhân dân ổn định cuộc sống đến đó…Khi nào người dân ổn định cuộc sống như bình thường bộ đội mới rút về", Trung tướng Hà Thọ Bình khẳng định.

Cũng trong chiều cùng ngày, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) cũng đã điều động 250 cán bộ, chiến sĩ hành quân về các các điểm ngập lụt giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tin, ảnh: KHÁNH TRÌNH

