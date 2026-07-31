Quốc phòng - An ninh Quân khu 7 đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng Sáng 31/7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 chủ trì Hội nghị đối thoại dân chủ giữa Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ tham gia buổi đối thoại

Buổi đối thoại được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng, đồng thời trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các nội dung thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lâm Đồng đặt nhiều câu hỏi tại buổi đối thoại

Nổi bật, chế độ đối thoại dân chủ trong "Sinh hoạt ngày Đảng" được duy trì nghiêm túc với 7 đợt sinh hoạt, thu hút 2.874 lượt cán bộ, đảng viên tham gia, qua đó kịp thời thông tin những chủ trương mới, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đời sống được các chiến sĩ đặt ra tại buổi đối thoại

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ đối thoại định kỳ; riêng Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức đối thoại hằng quý tại khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh, đồng thời tiến hành kiểm tra, đối thoại tại 29 đầu mối đơn vị với 411 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia… Qua đó kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trả lời một số vấn đề tại buổi đối thoại

Hoạt động của Hội đồng quân nhân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tiếp tục được phát huy hiệu quả.

Tại hội nghị, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã thẳng thắn trao đổi những nội dung liên quan đến công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng, chính sách hậu phương quân đội, điều kiện sinh hoạt, học tập và thực hiện nhiệm vụ sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 trao đổi một số vấn đề liên quan tại buổi đối thoại

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, Thiếu tướng Trần Chí Tâm cùng thủ trưởng các cơ quan Quân khu đã trực tiếp giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các kiến nghị để chỉ đạo nghiên cứu, tháo gỡ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu kết luận sau buổi đối thoại

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm ghi nhận và biểu dương Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công hội nghị đối thoại dân chủ; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Quang cảnh buổi đối thoại

Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, cởi mở của cán bộ, chiến sĩ trong trao đổi, đóng góp ý kiến; yêu cầu các cơ quan Quân khu tổng hợp đầy đủ các nội dung kiến nghị để phối hợp nghiên cứu, tham mưu giải quyết kịp thời.