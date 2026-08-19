Sáng 19/8, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách theo hướng tăng kỷ luật, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực và gắn phân bổ vốn với kết quả đầu ra.

Quang cảnh phiên họp, sáng 19/8. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Trần Văn Thắng (Đoàn Vĩnh Long): Gắn phân bổ vốn với hiệu quả đầu tư công

Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) hướng tới mục tiêu thể chế hóa các quy định của Đảng, khắc phục tình trạng giao thoa, chồng chéo giữa Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực công. Đồng thời, dự thảo góp phần xử lý những tồn tại, bất cập trong phân bổ, thực hiện, quyết toán ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là trong tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Về cơ chế kiểm soát và đánh giá hiệu quả đầu tư công, đề nghị dự thảo Luật cần trở thành công cụ pháp lý đột phá, không chỉ dừng ở việc hợp nhất các quy định mà phải tạo dựng cơ chế quản lý tài chính hiện đại.

Một trong những yêu cầu cốt lõi là chuyển từ phương thức quản lý theo đầu vào truyền thống sang quản lý dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn với kết quả đầu ra, qua đó bảo đảm nguồn lực ngân sách được sử dụng hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực.

Dự thảo Luật đã bổ sung yêu cầu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội đối với chương trình, nhiệm vụ và dự án đầu tư công. Đây là nội dung mới quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương, định hướng tại Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030, gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng dự thảo mới chỉ quy định chung về yêu cầu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, chưa quy định cụ thể về tiêu chí và nguyên tắc đánh giá. Do đó, cần nghiên cứu hoàn thiện theo hướng quy định rõ hơn hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các dự án, làm cơ sở đo lường kết quả thực hiện.

Cùng với đó, cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, người quyết định chủ trương đầu tư và người quyết định đầu tư trong việc bảo đảm hiệu quả dự án; xây dựng cơ chế đánh giá sau khi dự án hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng; đồng thời công khai kết quả đánh giá và xác định trách nhiệm đối với những trường hợp dự án không đạt mục tiêu hoặc có kết quả thấp.

Quản lý đầu tư công không chỉ dừng ở tiến độ giải ngân mà quan trọng hơn là hiệu quả của dự án và kết quả đầu ra cụ thể; đồng thời cần có những chỉ tiêu để phân bổ nguồn vốn trong các năm tiếp theo.

Đề nghị dự thảo Luật quy định các nguyên tắc và khung tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội đối với chương trình, dự án, đồng thời xác định trách nhiệm cụ thể của người quyết định đầu tư khi hiệu quả không đạt yêu cầu, thay vì giao toàn bộ nội dung và phương pháp đánh giá cho Chính phủ quy định chi tiết.

Đại biểu Đinh Ngọc Quý (Đoàn Gia Lai): Phải tuân thủ nghiêm kỷ luật ngân sách

Mỗi quốc gia có thể lựa chọn mô hình quản lý ngân sách khác nhau, nhưng mục tiêu chung và yêu cầu bắt buộc vẫn là tuân thủ nghiêm kỷ luật ngân sách.

Bên cạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, tăng nguồn thu và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, việc bảo đảm kỷ luật ngân sách phải được đặt lên hàng đầu. Quản lý ngân sách không chỉ dừng ở việc thu - chi đúng định mức mà còn phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn của từng nhóm lĩnh vực, nhiệm vụ đặc thù.

Hiện nay đã có các định mức chi đối với những lĩnh vực như khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa... Do đó, Luật Ngân sách nhà nước mới cần có cơ chế xử lý linh hoạt, phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của từng nhóm nhiệm vụ, bảo đảm vừa đúng nguyên tắc, vừa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Từ thực tế triển khai đang tồn tại sự lệch pha giữa các quy định của pháp luật hiện hành, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Chẳng hạn, Luật Bảo hiểm xã hội quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chi phí quản lý bảo hiểm xã hội theo chu kỳ 3 năm/lần. Trong khoản chi phí quản lý này bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản. Trong khi đó, theo quy định về đầu tư công, kế hoạch đầu tư công trung hạn lại được xây dựng theo chu kỳ 5 năm.