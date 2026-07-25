UBND Thành phố Hà Nội hướng dẫn tạm thời công tác quản lý, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Bảo đảm lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đủ mạnh, rộng khắp, bám địa bàn

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký ban hành Công văn số 3556/UBND-NC ngày 16/7/2026 về việc hướng dẫn tạm thời công tác quản lý, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, Ban, ngành Thành phố, UBND các xã, phường quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu "Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ" được xác định trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động số 06-CTr/ĐUCA ngày 31/01/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần tích cực xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố làm gia tăng quy mô dân cư, mở rộng diện tích quản lý, tăng khối lượng công việc và yêu cầu hỗ trợ, phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh tại địa bàn cơ sở. Vì vậy, cần bảo đảm lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đủ mạnh, rộng khắp, bám địa bàn.

Trong thời gian HĐND, UBND Thành phố chưa ban hành văn bản thay thế các quy định hiện hành, giao UBND cấp xã tạm thời thực hiện như sau:

Đối với các thôn, tổ dân phố không thực hiện sáp nhập:

Tiếp tục duy trì, giữ ổn định Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, Tổ trưởng, Tổ phó và thành viên hiện có theo quy định hiện hành.

Đối với các thôn, tổ dân phố sáp nhập, thành lập mới:

Mỗi thôn, tổ dân phố mới thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, toàn bộ thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của các thôn, tổ dân phố trước khi sáp nhập tiếp tục được bố trí tham gia hoạt động tại Tổ bảo vệ an ninh, trật tự mới cho đến khi HĐND, UBND Thành phố có văn bản thay thế;

Không tuyển thêm, không cắt giảm cơ học làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng này tại địa bàn cơ sở.

Rà soát, đánh giá, kiện toàn chức danh Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự mới theo hướng:

Mỗi Tổ bảo vệ an ninh trật tự có 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó còn lại là các thành viên (đối với thôn có từ 800 hộ gia đình, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên có thể bố trí tối đa 02 Tổ phó);

Quá trình rà soát, đánh giá, lựa chọn Tổ trưởng, Tổ phó ngoài những tiêu chuẩn chung, ưu tiên lựa chọn người có uy tín, đủ sức khỏe, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, năng lực điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ và chức trách được giao;

Việc xem xét, quyết định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định;

Đồng thời quan tâm động viên, làm tốt công tác tư tưởng đối với các trường hợp thôi giữ chức danh do ảnh hưởng của việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ hoặc xin thôi tham gia lực lượng.

Tiếp tục đảm bảo các điều kiện hoạt động (bố trí trụ sở, bàn ghế, tủ, giường), chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo các quy định hiện hành;

Tham mưu, sửa đổi quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chỉ đạo Công an cấp xã rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Đồng thời, giao Công an Thành phố chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan và UBND các xã, phường kịp thời tổ chức rà soát, đánh giá tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết điều chỉnh các quy định cụ thể về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự;

Điều chỉnh mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp với các văn bản quy định của Trung ương và phạm vi địa bàn, quy mô dân số, tính chất, khối lượng nhiệm vụ tăng lên sau sáp nhập thôn, tổ dân phố và tương đồng với các lực lượng khác trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Nghiên cứu tham mưu UBND Thành phố ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Tiếp tục tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng và đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã tăng công tác quản lý, phân công, sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

Phát huy tốt vai trò hỗ trợ Công an cấp xã trong thực hiện đầy đủ 06 nhóm nhiệm vụ theo quy định, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới.