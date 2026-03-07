Giáo dục - Đào tạo Quán quân điểm xét tốt nghiệp đến từ ngôi trường miền núi Em Trần Cát Phượng, học sinh Trường THPT Tánh Linh (xã Tánh Linh) đã trở thành thí sinh có điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 cao nhất tỉnh Lâm Đồng với 9,65 điểm. Thành tích ấy không chỉ là niềm vui của em mà còn là minh chứng cho chất lượng giáo dục của một ngôi trường miền núi đang từng bước khẳng định vị thế.

Em Trần Cát Phượng, học sinh Trường THPT Tánh Linh

Nỗ lực, kiên trì trong học tập

Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, ba mẹ đều làm nông, Phượng lớn lên giữa những mùa vụ nối tiếp nhau. Cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng điều mà ba mẹ em chưa bao giờ để thiếu là sự quan tâm, động viên các con học hành đến nơi đến chốn.

Nhắc đến thời điểm biết kết quả, Phượng không giấu được niềm xúc động. "Lúc đầu em khá bất ngờ. Sau đó là cảm giác vui mừng và tự hào vì những cố gắng của mình đã được đền đáp. Điều khiến em hạnh phúc nhất là có thể làm ba mẹ vui. Em biết ba mẹ đã rất vất vả để các con được học hành đầy đủ”, Phượng chia sẻ.

Đằng sau nụ cười ấy là 3 năm phổ thông với gần như không một ngày nào em cho phép mình lơ là việc học. Trong khi nhiều học sinh ở thành phố có điều kiện tiếp cận các lớp học chất lượng cao, Phượng chọn cách tự mở rộng “lớp học” của mình qua internet. Chia sẻ bí quyết học tập, Phượng nói: "Em nghĩ điều quan trọng nhất không phải học thật nhiều mà phải hiểu bản chất vấn đề. Khi đã hiểu thì gặp dạng bài nào cũng có thể phân tích và giải quyết. Ngoài giờ học, em vẫn dành thời gian nghỉ ngơi, trò chuyện với bạn bè để đầu óc được thư giãn, tránh tạo áp lực cho bản thân”.

Không chỉ là học sinh có thành tích nổi bật, Phượng còn là cán sự lớp, cán sự bộ môn, luôn được thầy cô và bạn bè tin tưởng bởi sự trách nhiệm và khiêm tốn. 3 năm THPT, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; là học sinh đứng đầu khối lớp 10 và 2 năm liên tiếp lớp 11, 12 đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. Nhưng điều khiến những người trực tiếp giảng dạy nhớ nhất ở Phượng lại không phải những bảng thành tích ấy.

Em Phượng (thứ 4 từ phải qua) được Trường THPT Tánh Linh tuyên dương đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh

Cô Đặng Kim Anh, giáo viên chủ nhiệm chia sẻ: "Phượng luôn học rất nghiêm túc, cẩn trọng trong từng bài làm và đặc biệt có tinh thần tự học rất cao. Em rất khiêm tốn, có gì chưa hiểu sẽ hỏi đến cùng chứ không bao giờ bỏ qua. Chính sự bền bỉ ấy đã tạo nên thành công hôm nay”. Theo cô Kim Anh, điều đáng quý ở Phượng là em luôn đặt mục tiêu cho từng giai đoạn và kiên trì thực hiện đến cùng. Dù đạt nhiều thành tích nổi bật, nhưng em chưa bao giờ tự bằng lòng với bản thân mà luôn nỗ lực để hoàn thiện mình hơn.

Ước mơ trở thành bác sĩ

Có lẽ cũng vì thế mà ước mơ của Phượng chưa bao giờ thay đổi. Từ những năm học THCS, em đã yêu thích môn Sinh học, thích tìm hiểu về cấu tạo cơ thể con người và nguyên nhân gây nên các loại bệnh. Tình yêu ấy dần lớn lên thành khát vọng khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. "Em mong muốn được học ngành Y khoa của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Em hi vọng sau này có thể trở thành bác sĩ để chữa bệnh và giúp đỡ thật nhiều người”, Phượng chia sẻ.

Em Phượng cùng các bạn

Thành tích của Trần Cát Phượng cũng góp thêm một dấu ấn đẹp cho Trường THPT Tánh Linh trong năm học 2025 - 2026. Chia sẻ về kết quả này, ông Phạm Ngọc Trí, Hiệu trưởng Trường THPT Tánh Linh cho biết, việc nhà trường vừa có học sinh đạt điểm xét công nhận tốt nghiệp cao nhất toàn tỉnh, vừa đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% là niềm tự hào không chỉ của tập thể sư phạm mà còn của phụ huynh và địa phương.

"Đó là minh chứng cho sự phát triển đúng hướng của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Kết quả ấy cũng cho thấy, dù còn nhiều khó khăn nhưng nếu thầy và trò cùng nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng nỗ lực và kiên trì theo đuổi mục tiêu thì hoàn toàn có thể gặt hái những thành quả xứng đáng", ông Trí chia sẻ.