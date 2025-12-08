Quân sự thế giới hôm nay (12-8) gồm các nội dung: Burkina Faso trang bị hệ thống pháo phản lực phóng loạt SR5; Canada mua xe chiến thuật hạng nhẹ hỗn hợp A2? Hải quân Ấn Độ đưa vào biên chế 2 tàu khu trục lớp Nilgiri.

* Burkina Faso trang bị hệ thống pháo phản lực phóng loạt SR5

Burkina Faso đã nhận được một lô hàng lớn thiết bị quân sự do Trung Quốc sản xuất, bao gồm xe hỗ trợ hỏa lực VN22B, súng cối tự hành PLL-05 120mm và hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) tầm xa SR5 nhằm nâng cao năng lực tác chiến trên bộ.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) tầm xa SR5 có khả năng bắn cả rocket dẫn đường và không dẫn đường. Ảnh: Mạng xã hội Weibo Trung Quốc

Hệ thống SR5, do Tập đoàn Norinco phát triển, là pháo mô-đun có khả năng bắn nhiều loại đạn, bao gồm rocket 122mm và 220mm, từ các ống phóng có thể hoán đổi cho nhau. SR5 có thể đạt tầm bắn từ 40km đối với rocket tiêu chuẩn đến 70km đối với các biến thể dẫn đường. Khả năng nạp đạn nhanh và các tính năng bảo vệ kíp lái 3 người của hệ thống cho phép hoạt động liên tục trong môi trường giao tranh. Khả năng thích ứng với các loại đạn tấn công chính xác trong môi trường chiến tranh phi đối xứng khiến nó trở nên linh hoạt cho cả hoạt động tấn công và phòng thủ. Hệ thống đặt trên khung gầm bánh lốp 6x6 có tốc độ tối đa 85km/giờ và tầm hoạt động tối đa 600km.

Hệ thống còn gồm xe hỗ trợ hỏa lực VN22B, là xe bọc thép bánh lốp 6x6, được trang bị pháo tự động 30mm và hệ thống điều khiển hỏa lực quang điện tử tiên tiến, có thể tấn công cả xe bọc thép hạng nhẹ và các vị trí kiên cố khi đang di chuyển. Lớp giáp mô-đun của xe bảo vệ chống lại đạn xuyên giáp 14,5mm và mảnh đạn pháo, trong khi động cơ diesel đảm bảo tốc độ di chuyển trên 100km/giờ, tầm hoạt động hơn 800km.

Pháo cối tự hành PLL-05 120mm kết hợp chức năng của một khẩu pháo và một vũ khí hỗ trợ bắn trực tiếp. Được lắp trên khung gầm bánh lốp 6x6, vũ khí này có khả năng bắn gián tiếp góc cao với tầm bắn tối đa khoảng 13km bằng đạn tầm xa, cũng như tấn công trực tiếp mục tiêu bằng đạn xuyên giáp hoặc đạn nổ mạnh ở cự ly gần. Hệ thống nạp đạn bán tự động cho phép duy trì tốc độ bắn từ 8 đến 10 phát/phút, trong khi hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp, kết hợp với hệ thống định vị toàn cầu GPS và dẫn đường quán tính, cho phép điều chỉnh mục tiêu nhanh chóng cho chiến thuật bắn và di chuyển.

* Canada mua xe chiến thuật hạng nhẹ hỗn hợp (JLTV) A2?

Theo CBC News, Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của Canada về việc mua xe chiến thuật hạng nhẹ hỗn hợp (JLTV) A2 mới. Là sản phẩm của Công ty AM General (Mỹ), A2 được nâng cấp đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm A1 với động cơ L5P Duramax MY 2024 kết hợp với hộp số Allison 2500 Gen 6, cải thiện hiệu suất nhiên liệu và phạm vi hoạt động mà không làm giảm hiệu suất. Xe cũng tích hợp hệ thống điện hiện đại với một pin lithium-ion và bộ phân phối điện thông minh. Khả năng chống ăn mòn được tăng cường giúp kéo dài tuổi thọ hoạt động, trong khi bộ tích hợp mô-đun và nội thất được thiết kế lại giúp tăng không gian chứa đồ và dễ bảo trì. Các biện pháp giảm tiếng ồn giúp cải thiện sự kín đáo và thoải mái khi vận hành.

Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của Canada về việc mua xe chiến thuật hạng nhẹ hỗn hợp (JLTV) A2 mới. Ảnh minh họa: AM General

Được thiết kế để vận chuyển nhân sự và thiết bị, đồng thời bảo vệ chống đạn và mìn, A2 có thể được tích hợp với nhiều hệ thống vũ khí, cảm biến và mô-đun nhiệm vụ khác nhau. Tính linh hoạt này cho phép chúng được sử dụng trong hỗ trợ hậu cần, tuần tra vũ trang hoặc trang bị cho các đơn vị cơ giới và phản ứng nhanh.

Theo Defence Blog, nếu thương vụ được tiến hành, Lực lượng vũ trang Canada sẽ biên chế A2 vào đội xe hiện có để mở rộng khả năng cơ động chiến thuật và cải thiện khả năng bảo vệ quân nhân trong các hoạt động trong và ngoài nước.

* Hải quân Ấn Độ sẽ đưa vào biên chế 2 tàu khu trục lớp Nilgiri

Lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân Ấn Độ, 2 tàu chiến mặt nước lớn sẽ được đưa vào biên chế cùng lúc. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tại buổi lễ dự kiến diễn ra ngày 26-8 tại thành phố cảng Visakhapatnam, Hải quân Ấn Độ sẽ tiếp nhận INS Himgiri (F34) và INS Udaygiri (F35), hai tàu khu trục tàng hình lớp Nilgiri.

Tàu INS Himgiri dài 149m, rộng 17,8m, độ mớn nước khoảng 5,2m, có lượng giãn nước khi đầy tải khoảng 6.670 tấn. Tàu đạt tốc độ khoảng 52km/giờ, tầm hoạt động khoảng 10.186km ở tốc độ hành trình.

INS Himgiri là tàu khu trục tàng hình được trang bị tên lửa tầm xa, radar tiên tiến và hệ thống phát hiện tàu ngầm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Về vũ khí, tàu được trang bị một bệ pháo siêu nhanh 76mm, 2 hệ thống vũ khí tầm gần AK-630, một hệ thống phóng thẳng đứng 32 ống phóng tên lửa đất đối không Barak-8 và 8 tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, bệ phóng ngư lôi hạng nhẹ, bệ phóng tên lửa RBU-6000.

Đáng chú ý, INS Himgiri được trang bị các cảm biến tiên tiến gồm radar mảng pha quét điện tử chủ động đa năng, sonar gắn trên thân tàu, sonar mảng kéo, và hệ thống tác chiến điện tử tích hợp đầy đủ với mồi bẫy và bệ phóng đối phó. Tất cả các hệ thống chiến đấu được kết nối thông qua hệ thống quản lý chiến đấu thế hệ mới, cho phép phát hiện, phân loại và tấn công nhanh nhiều mối đe dọa cùng lúc.

Tàu INS Udaygiri được thiết kế cho các hoạt động tầm xa và chống lại các mối đe dọa thông thường và phi đối xứng. Tàu được trang bị tên lửa hạm đối đất siêu thanh, tên lửa hạm đối đất tầm trung, pháo chính 76mm và hệ thống phòng thủ tầm gần CIWS (30mm và 12,7mm).

MAI HƯƠNG (tổng hợp)

