Quân sự thế giới hôm nay (18-7): Nga nâng cấp UAV​ Lancet

Nga nâng cấp UAV Lancet

Công ty ZALA Aero Group (thuộc Tập đoàn Kalashnikov, Nga) vừa giới thiệu các mẫu máy bay không người lái (UAV) mới gồm Lancet-3 (Mẫu 51), Lancet-1 (Mẫu 52) và máy bay trinh sát ZALA Z-16. Các UAV mới được trang bị hệ thống dẫn đường thông minh và kênh liên lạc có khả năng chống tác chiến điện tử, cho phép hoạt động trong môi trường bị nhiễu sóng vệ tinh.

Mẫu UAV Lancet mới của Công ty ZALA Aero Group. Ảnh: ZALA Aero Group

Công ty ZALA Aero Group nhấn mạnh khả năng hoạt động độc lập, điều hướng dựa trên bản đồ số và dẫn đường không phụ thuộc GPS là điểm vượt trội của các UAV Lancet mới. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các khu vực có mức độ gây nhiễu cao, nơi đối phương triển khai các biện pháp tác chiến điện tử phức tạp nhằm làm gián đoạn liên lạc và khả năng dẫn đường của UAV.

UAV Lancet, còn được gọi là "đạn tuần kích" ban đầu được thử nghiệm tại Syria vào năm 2019, UAV này liên tục được nâng cấp về tầm bay, trọng lượng đầu đạn và khả năng tấn công chính xác. Các nâng cấp mới bao gồm hệ thống ngắm quang-điện tử, tầm hoạt tăng lên 70-80km, cải thiện khả năng tác chiến ban đêm, và đặc biệt là tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện, phân loại và xác định mục tiêu ưu tiên như hệ thống phòng không đối phương.

Với chi phí ước tính khoảng 35.000 USD/chiếc, UAV Lancet được đánh giá là giải pháp tấn công hiệu quả và tiết kiệm hơn nhiều so với các loại tên lửa hành trình hoặc máy bay có người lái, giúp Nga duy trì nhịp độ tác chiến cao mà không gây áp lực lớn lên ngân sách quốc phòng.

Ấn Độ đàm phán sản xuất tên lửa Javelin trong nước

Theo The Hindu, Ấn Độ đã gửi thư đề nghị chính phủ Mỹ cấp phép cho hoạt động sản xuất tên lửa chống tăng dẫn đường Javelin ngay trên lãnh thổ nước này. Động thái chiến lược này nằm trong khuôn khổ chương trình “Make in India” do Chính phủ Ấn Độ phát động, nhằm tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Một quan chức quốc phòng cấp cao trong Chính phủ Ấn Độ xác nhận, các cuộc đàm phán giữa New Delhi và Washington đã bước vào giai đoạn chuyên sâu, cho thấy quyết tâm của Ấn Độ trong việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trước những thách thức an ninh khu vực.

Thực hành bắn tên lửa Javelin. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

FGM-148 Javelin là dòng tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba, với khả năng dẫn đường hồng ngoại, do hai Tập đoàn quốc phòng của Mỹ là Raytheon và Lockheed Martin hợp tác phát triển và sản xuất. Đây là hệ thống tên lửa vác vai “bắn và quên”, cho phép một binh sĩ tác chiến độc lập có thể khai hỏa từ các không gian hẹp hoặc trong đô thị. Với đầu nổ kép xuyên lõm, Javelin có thể xuyên thủng tới 800mm giáp đồng nhất (RHA) và vô hiệu hóa giáp phản ứng nổ. Ngoài khả năng tiêu diệt xe tăng bằng cách "đột nóc", Javelin còn có thể tấn công hiệu quả các công sự kiên cố, công trình xây dựng, tàu cỡ nhỏ và trực thăng bay treo.

Hệ thống tên lửa Javelin gồm ống phóng và cụm điều khiển (CLU) nặng 6,4kg, tích hợp kính ngắm ngày độ phóng đại 4x và ảnh nhiệt độ phóng đại 4x/9x. Tên lửa nặng 11,8kg, dài 1,08m, đường kính 126mm, có tầm bắn hiệu quả từ 2.500 đến 4.750m tùy cấu hình, bao gồm cả các biến thể lắp trên phương tiện cơ giới điều khiển từ xa. Nhờ đầu dò hồng ngoại bước sóng dài, tên lửa có thể được dẫn đường chính xác ngay cả trong điều kiện tầm nhìn kém và khi đối phương sử dụng biện pháp tác chiến điện tử. Javelin hiện được biên chế cho quân đội của hơn 20 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp và Ukraine.

Anh công bố mẫu máy bay trình diễn chiến đấu thế hệ mới

Tập đoàn quốc phòng BAE Systems (Vương quốc Anh) vừa công bố thiết kế chính thức của mẫu máy bay trình diễn chiến đấu mới, cột mốc quan trọng trong chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới của Anh. Theo thông báo của BAE Systems, hiện tại khoảng 2/3 thành phần kết cấu của máy bay đã bước vào giai đoạn sản xuất, đánh dấu bước tiến lớn trong tiến trình chế tạo máy bay chiến đấu có người lái đầu tiên tại Anh trong bốn thập kỷ qua.

Hình ảnh mô phỏng mẫu máy bay trình diễn chiến đấu trên không thế hệ mới của Tập đoàn quốc phòng BAE Systems (Vương quốc Anh). Ảnh: BAE Systems

Dự án được triển khai nhờ sự hợp tác giữa các tập đoàn BAE Systems, Rolls-Royce, và MBDA UK, cùng với Bộ Quốc phòng Anh. Nguyên mẫu trình diễn được lắp ráp tại các cơ sở của BAE Systems ở Lancashire, sử dụng nhiều công nghệ sản xuất tiên tiến. Khung thân máy bay có thiết kế mô-đun, tích hợp số hóa toàn diện, nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc phát triển các công nghệ then chốt cho tiêm kích thế hệ thứ sáu thuộc chương trình Hợp tác Không quân Toàn cầu (GCAP) giữa Anh, Nhật Bản và Italy.

Theo BAE Systems, các phi công của Không quân Hoàng gia Anh, Tập đoàn Rolls-Royce và BAE Systems đã hoàn thành hơn 300 giờ bay mô phỏng trên mẫu máy bay số. Dữ liệu thời gian thực từ hoạt động bay mô phỏng đang giúp đánh giá các yếu tố về động lực học, hiệu suất điều khiển và khả năng thao diễn cường độ cao, từ đó rút ngắn đáng kể chu kỳ phát triển và nâng cao độ tin cậy khi vận hành.

