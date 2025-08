Quân sự thế giới hôm nay (5-8) có những nội dung sau: Mỹ tăng cường khả năng giám sát với UAV Commander 3XL; Hải quân Italy tiếp nhận tàu khu trục FREMM thứ 10; pháo tự hành Archer 155mm của Anh lần đầu khai hỏa tại Estonia.

* Hải quân Italy tiếp nhận tàu khu trục FREMM thứ 10

Mới đây, Hải quân Italy đã chính thức tiếp nhận Emilio Bianchi, tàu khu trục đa nhiệm FREMM thứ 10 và cũng là tàu cuối cùng trong chương trình hợp tác quốc tế Italy-Pháp. Đây là cột mốc khép lại 2 thập kỷ của chương trình tàu khu trục đa nhiệm FREMM.

Được thiết kế và chế tạo bởi Orizzonte Sistemi Navali, Emilio Bianchi là chiếc thứ 2 trong số 2 tàu FREMM được chế tạo với cấu hình chống ngầm nâng cấp, sau tàu Spartaco Schergat (F 598) được bàn giao tháng 4-2025. Hai tàu này được phát triển nhằm thay thế các tàu FREMM đa năng, vốn được đặt cho Hải quân Italy nhưng đã được chuyển giao cho Ai Cập vào năm 2020 trong hợp đồng trị giá 1,2 tỷ Euro.

Emilio Bianchi là chiếc thứ 2 trong số 2 tàu FREMM được chế tạo với cấu hình nâng cấp chống ngầm. Ảnh: Hải quân Italy

Nhìn bề ngoài, điểm khác biệt rõ rệt là việc thay thế vị trí hạ thủy xuồng hơi thân cứng (RHIB) phía đuôi bằng sonar tần số thấp CAPTAS-4 do Thales phát triển. Ngoài ra, cột ăng-ten phụ cũng được điều chỉnh để lắp đặt ăng-ten hỗ trợ tác chiến điện tử và thông tin liên lạc mới, cùng một số cải tiến nhỏ khác ở cấu trúc thượng tầng để tích hợp các hệ thống cảm biến và tác chiến điện tử hiện đại hơn.

Bên trong, Emilio Bianchi có nhiều nâng cấp chưa từng có so với các tàu FREMM trước đó, như hệ thống an ninh mạng chủ động cho hệ thống quản lý tàu. Giải pháp này cho phép thủy thủ phát hiện và xử lý sự cố mạng mà không cần phụ thuộc vào lực lượng an ninh mạng. Được biết, công nghệ này sẽ được bổ sung cho các tàu FREMM hiện có và trang bị trên các tàu trong tương lai.

Emilio Bianchi sử dụng tua-bin khí LM2500+G4, 2 động cơ điện nam châm vĩnh cửu, 4 máy phát điện diesel. Hộp số liên kết chéo Renk cho phép tàu di chuyển ở tốc độ tiết kiệm nhiên liệu lên đến 28,9km/giờ chỉ với hệ thống điện, trong khi các hệ thống kết hợp có thể giúp tàu đạt tốc độ hơn 50km/giờ.

Với chiều dài 144m, rộng 19,7m, Emilio Bianchi có khoang chứa đôi cho 2 trực thăng NH90 hoặc 1 chiếc NH90 và 1 chiếc EH101 và được thiết kế để có thể vận hành các thiết bị bay không người lái (UAV) như ScanEagle và AWHero. Tàu có lượng giãn nước đầy tải khoảng 6.700 tấn và sức chứa tối đa khoảng 200 người.

Tàu được trang bị nhiều loại vũ khí như tên lửa Aster 15 và Aster 30, pháo LW Vulcano 127mm, pháo Super Rapido Strales 76mm, 2 pháo Oerlikon 25mm, tên lửa Teseo Mk2/A, ngư lôi MU90, và hệ thống mồi bẫy, gây nhiễu hiện đại.

* Quân đội Mỹ nâng cấp hệ thống giám sát chiến thuật với UAV Commander 3XL

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ký hợp đồng mua UAV Commander 3XL với Draganfly nhằm tăng cường năng lực thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát và giảm phụ thuộc vào linh kiện nước ngoài.

Theo Army Recognition, sản phẩm của Draganfly được thiết kế và lắp ráp hoàn toàn tại Bắc Mỹ, đạt chứng nhận Blue UAS, tuân thủ Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) và đảm bảo các tiêu chí an ninh mạng, tích hợp chiến lược.

Commander 3XL là UAV đa cánh quạt, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát, vận tải và trinh sát tầm xa. UAV này có trọng lượng không tải là 13,2kg và trọng lượng cất cánh tối đa 25kg. Nền tảng này có thể mang tải trọng lên tới 10kg, có khả năng bay từ 50 đến 55 phút tùy vào tải trọng và điều kiện môi trường, tầm hoạt động 38km và tốc độ hành trình 72km/giờ.

Commander 3XL được thiết kế để triển khai nhanh và linh hoạt. Ảnh: Draganfly

Commander 3XL có thiết kế mô-đun và có thể được triển khai một cách dễ dàng, với cánh có thể gập gọn, pin bán cố định kết nối tự động. Bên cạnh đó, với hệ thống giá gắn linh hoạt. UAV có thể tích hợp nhiều loại thiết bị khác nhau như: Cảm biến quang-hồng ngoại, máy quét hồng ngoại LiDAR, hàng hóa trọng lượng nhỏ hoặc hệ thống tời.

Dòng UAV này được phát triển không nhằm thay thế các hệ thống UAV tầm trung, có thời gian bay dài hoặc UAV tầm cao, thời gian bay cực dài, mà để bổ sung ở cấp chiến thuật, nơi tính linh hoạt, độ bền và khả năng phản ứng nhanh mang tính quyết định. Thiết bị có thể hỗ trợ giám sát thực địa, hỗ trợ hậu cần, hoặc truyền dữ liệu trực tiếp phục vụ chỉ huy hỏa lực. Việc tích hợp UAV này thể hiện định hướng mới của Quân đội Mỹ trong môi trường tác chiến đa miền, nơi thông tin theo thời gian thực là yếu tố sống còn.

* Pháo tự hành Archer 155mm của Anh lần đầu khai hỏa tại Estonia

Pháo tự hành Archer 155mm của Quân đội Anh vừa được triển khai trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật tại Estonia, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng pháo binh của Vương quốc Anh và lần đầu hệ thống này được sử dụng trong hoạt động thực tế.

Được thiết kế và chế tạo bởi BAE Systems Bofors (Thụy Điển), Archer là hệ thống pháo tự hành hiện đại nhất của Quân đội Anh. Hệ thống này được Bộ Quốc phòng Anh lựa chọn vào tháng 3-2023 thông qua chương trình mua sắm nhằm thay thế các nền tàng AS90 đã cũ. Hợp đồng mua sắm trị giá khoảng 140 triệu bảng Anh bao gồm 14 hệ thống Archer cùng với các thiết bị hỗ trợ, hậu cần và huấn luyện. Được bàn giao vào năm 2024, các hệ thống Archer hiện do các trung đoàn pháo binh Hoàng gia vận hành.

Pháo tự hành Archer 155mm của Quân đội Anh khai hỏa ở Estonia. Ảnh: eFP

Archer được lắp đặt trên khung gầm xe tải 6x6 của Volvo, trang bị pháo 155mm/L52 hoàn toàn tự động, có khả năng bắn chính xác và liên tục ở tầm xa lên đến 35km với đạn thông thường và trên 50km khi sử dụng đạn dẫn đường. Hệ thống được vận hành bởi kíp chiến đấu từ 3-4 người trong ca-bin bọc thép chống vũ khí hóa học, sinh học và phóng xạ, có thể khai hỏa nhanh chóng và cơ động chỉ trong vòng 30 giây, giúp gia tăng khả năng sống sót.

Archer được đánh giá là một trong những hệ thống pháo binh “bắn và chạy” nhanh nhất trong kho vũ khí NATO, mang lại khả năng cơ động cao và linh hoạt trên các chiến trường phân tán và luôn thay đổi.

TRẦN HOÀI (tổng hợp)

