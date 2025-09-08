Quân sự thế giới hôm nay (9-8) có những nội dung sau: Nga sẽ cho Ấn Độ thuê thêm tàu ngầm hạt nhân Akula? Loại bom mới của Thổ Nhĩ Kỳ có sức công phá lớn thế nào? Mỹ khởi động sản xuất xe bọc thép Stryker cho Bulgaria.

* Mỹ khởi động sản xuất xe bọc thép Stryker cho Bulgaria

Truyền thông Bulgaria đưa tin, Mỹ đã chính thức khởi động sản xuất những chiếc xe bọc thép Stryker 8x8 đầu tiên cho Lục quân Bulgaria theo thỏa thuận mua sắm trị giá hơn 1,376 tỷ USD được ký kết từ năm 2023.

Thương vụ bao gồm 183 xe Stryker với nhiều cấu hình khác nhau, các nền tảng hỗ trợ cùng các loại đạn và vũ khí chống tăng. Hợp đồng cũng bao gồm chuyển giao công nghệ, hợp tác công nghiệp và sản xuất đạn 30mm theo chuẩn NATO. Lô xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối tháng 9-2025.

Được phát triển bởi General Dynamics Land Systems, Stryker là nền tảng xe chiến đấu bọc thép hiện đại, có khả năng cơ động cao, thiết kế mô-đun và tích hợp mạng kỹ thuật số. Xe có khung gầm 8x8 nặng 19 tấn, trang bị động cơ diesel Caterpillar C7 công suất 350 mã lực, hộp số tự động Allison 3200 SP và hệ dẫn động toàn phần, cho phép đạt tốc độ tối đa 100km/giờ, tầm hoạt động lên tới 530km.

Xe bọc thép Stryker 8x8 với khả năng cơ động cao, được trang bị hỏa lực và giáp bảo vệ tiên tiên phù hợp cho các hoạt động tác chiến bộ binh hiện đại. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Biến thể Dragoon mà Bulgaria lựa chọn sẽ được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa Kongsberg MCT-30 với pháo XM813 Bushmaster 30mm, súng máy đồng trục 7,62mm và hệ thống điều khiển hỏa lực điện-quang học. Một số biến thể khác có thể tích hợp tên lửa chống tăng Javelin.

Nhìn bề ngoài, Stryker có thiết kế thân xe chữ V kép, giáp gốm mô-đun đạt chuẩn STANAG 4569 cấp độ 4 và hệ thống phát hiện mối đe dọa chủ động. Nền tảng này cũng hỗ trợ tích hợp các hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát, và chia sẻ dữ liệu thời gian thực.

Việc chuyển đổi sang Stryker là bước đi đánh dấu bước nhảy vọt về năng lực của Lục quân Bulgaria, vốn đang sử dụng các dòng xe thiết giáp cũ như BTR-60PB, BRDM-2 và MT-LB.

* Loại bom mới của Thổ Nhĩ Kỳ có sức công phá lớn thế nào?

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, nước này đã phát triển một loại bom phi hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay, mang tên Gazap (trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là “cơn thịnh nộ”).

Được thiết kế bởi trung tâm nghiên cứu và phát triển thuộc Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, loại bom này nặng 970kg và đã hoàn tất mọi khâu thiết kế, thử nghiệm, chứng nhận để sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Điểm nổi bật của Gazap nằm ở khả năng kết hợp giữa sức nổ nhiệt áp và cơ chế phân mảnh có kiểm soát, nhằm gây sát thương diện rộng với hiệu quả tối đa. Được phân loại là bom phân mảnh công suất lớn, Gazap tạo ra tới 10,16 mảnh/1m², gấp hơn 3 lần so với các dòng bom MK tiêu chuẩn, vốn chỉ đạt khoảng 3 mảnh/m². Vỏ bom chứa khoảng 10.000 mảnh kim loại, được thiết kế để phát tán trong bán kính 1km từ điểm phát nổ.

Các cuộc thử nghiệm thực địa cho thấy sức công phá lớn của Gazap. Vụ nổ tạo ra sóng xung kích mạnh và đám mây khói bụi bao phủ khu vực có đường kính lên đến 160m. Thành phần nhiệt áp của Gazap hoạt động dựa trên cơ chế nổ nhiên liệu–không khí, tạo ra áp suất và nhiệt độ cực cao, có thể lên tới 3.000 độ C. Mức nhiệt này đủ để làm tan chảy thép, bê tông và gây bỏng nặng sâu đến xương nếu tiếp xúc trực tiếp.

Các cuộc thử nghiệm thực địa cho thấy sức công phá lớn của Gazap. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Loại vũ khí này được đánh giá là một trong những bom thông thường có sức công phá lớn nhất hiện nay, gần với tác động của vũ khí hạt nhân chiến thuật nhưng vẫn nằm dưới ngưỡng hạt nhân. Gazap có thể được triển khai từ các máy bay chiến đấu F-16 và F-4 Phantom, những dòng máy bay vẫn đang phục vụ trong biên chế Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức chương trình cũng tiết lộ khả năng sẽ tích hợp loại bom này lên các thiết bị bay không người lái (UAV) vũ trang trong tương lai, giúp mở rộng khả năng tác chiến.

* Ấn Độ cân nhắc giữa thuê thêm tàu ngầm hạt nhân Akula của Nga và phát triển tàu ngầm nội địa

Army Recognition dẫn thông tin từ trang IDRW cho biết, Nga dự kiến sẽ đưa ra đề xuất cho Ấn Độ thuê thêm một tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Akula.

Đề xuất này nhằm bù đắp cho sự chậm trễ trong việc bàn giao tàu INS Chakra III, dự kiến được bàn giao vào năm 2019, nhưng bị hoãn cho đến năm 2028 do các lệnh trừng phạt từ phương Tây và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Trong khi đó, Hải quân Ấn Độ hiện không có tàu ngầm tấn công hạt nhân nào hoạt động.

Lớp tàu ngầm Akula có nhiều biến thể với độ tinh vi ngày càng cao. Một trong những lựa chọn hàng đầu cho Ấn Độ là Akula III, phiên bản hiện đại nhất, được trang bị công nghệ giảm tiếng ồn tiên tiến, hệ thống tác chiến kỹ thuật số và lớp phủ vỏ tàu cải tiến.

Các tàu ngầm Akula có kết cấu 2 lớp vỏ nhằm tăng độ bền và khả năng chịu áp suất, với lượng giãn nước khi lặn từ 8.000 đến gần 12.800 tấn, tùy theo phiên bản. Hệ thống động lực sử dụng lò phản ứng nước áp lực OK-650B, giúp tàu đạt tốc độ lặn hơn 55,56km/giờ và có tầm hoạt động không giới hạn. Độ sâu hoạt động ước tính trên 500m, với khả năng hoạt động liên tục hơn 100 ngày không cần nổi lên mặt nước.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Akula có khả năng hoạt động liên tục 100 ngày và trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Với khả năng hoạt động dài ngày và trang bị nhiều vũ khí tiên tiến, bao gồm tên lửa hành trình Kalibr, tàu có thể giúp Ấn Độ tạm thời khôi phục năng lực tác chiến dưới nước. Tuy nhiên, việc thuê tàu này đi kèm nhiều thách thức khi Nga đang quá tải đóng tàu mới, việc nâng cấp cho phù hợp với tiêu chuẩn Ấn Độ phức tạp, và lệnh cấm vận có thể gây khó khăn trong bảo trì và thay thế phụ tùng. Về ngắn hạn, Akula mang lại lợi ích tức thời về năng lực răn đe và huấn luyện. Tuy nhiên, về dài hạn, đầu tư vào tàu nội địa sẽ giúp Ấn Độ giảm phụ thuộc, tránh rủi ro địa chính trị và xây dựng nền tảng công nghiệp quốc phòng bền vững.

TRẦN HOÀI (tổng hợp)

