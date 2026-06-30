Pháp luật Quan tâm công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng cần được quan tâm hơn nữa trong tình hình mới để người yếu thế được hưởng chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Một trong những vụ án có sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng

TGPL trong hoạt động tố tụng đã được ghi nhận trong các bộ luật, luật tố tụng, được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Luật TGPL quy định, các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho người được TGPL hưởng quyền TGPL; người TGPL tham gia tố tụng.

Thời gian qua, việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp được chú trọng. Tuy nhiên, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công tác này đang định hình lại cho phù hợp.

Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh cho biết: “Khi chưa sáp nhập tỉnh, Hội đồng Phối hợp liên ngành thực hiện TGPL trong tố tụng hình sự là một hội đồng hoạt động độc lập do UBND tỉnh thành lập, lãnh đạo Sở Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo các cơ quan tố tụng là thành viên.

Tuy nhiên, khi chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thực hiện 3 nhiệm vụ lớn gồm: phổ biến giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp và phối hợp TGPL liên ngành trong tố tụng hình sự. Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Các cơ quan tố tụng thành lập bộ máy quản lý hoạt động của ngành chia theo 17 khu vực”.

Với sự thay đổi ấy, công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng vẫn được duy trì hoạt động. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm TGPL đã thực hiện hơn 1.000 vụ việc TGPL, trong đó, năm trước chuyển sang: 580 vụ việc, thụ lý mới 450 vụ việc. Tuy vậy, con số này so với một tỉnh có 124 xã, phường, đặc khu, diện tích tự nhiên rộng nhất cả nước vẫn còn khiêm tốn. Chính vì vậy, tại Hội nghị tập huấn, triển khai công tác phối hợp TGPL liên ngành trong hoạt động tố tụng hình sự năm 2026, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan tố tụng quan tâm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp.

Theo đó, để công tác này thực sự đạt hiệu quả, ông Nguyễn Nhân Khoa - Kiểm sát viên Viện Kiểm sát khu vực 11 cho rằng, việc triển khai văn bản, tờ rơi, áp phích, danh sách luật sư và trợ giúp viên pháp lý… tuyên truyền, giới thiệu người yếu thế về cho Trung tâm TGPL, nên lập nhóm trên zalo triển khai đến các cơ quan tố tụng trước một bước.

Nhóm này có đại diện của các cơ quan tố tụng, họ có trách nhiệm cung cấp thông tin, giới thiệu người yếu thế phát hiện quá trình điều tra, xét hỏi. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị Trung tâm TGPL cần cung cấp địa chỉ, số điện thoại cụ thể của chi nhánh TGPL, trợ giúp viên, luật sư cộng tác viên của Trung tâm TGPL cho công an xã, phường để khi phát hiện người trong diện TGPL tiện liên lạc.

Bà Phạm Thị Minh Hiếu đã chỉ đạo Trung tâm TGPL lưu ý vấn đề này. Đồng thời, bà cho biết, TGPL là một chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước dành cho những người không có khả năng sử dụng dịch vụ pháp lý có thu phí. Hoạt động TGPL có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đối với người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Hiện toàn tỉnh có 5 chi nhánh TGPL, thời gian tới, Trung tâm TGPL thông tin đầy đủ tên, số điện thoại của trợ giúp viên pháp lý cũng như danh sách các luật sư tham gia TGPL cho các UBND, công an xã, phường mình phụ trách. Cùng với đó thực hiện phương thức thông tin, liên lạc thuận tiện nhất.