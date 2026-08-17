Thời sự Lâm Đồng Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Sáng 17/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tham dự Hội nghị trực tuyến “Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031” do Trung ương Hội tổ chức.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng

Hội nghị được tổ chức trực tuyến trong 2 ngày (17 - 18/8), kết nối tới hơn 500 điểm cầu trên cả nước, với sự tham gia của hơn 3.000 cán bộ, hội viên hội.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các đại biểu tham dự

Trong chương trình, các đại biểu được nghiên cứu 6 chuyên đề, tập trung vào những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII; các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2026 - 2031; đổi mới hoạt động nhân đạo, nâng cao vai trò nòng cốt của hội; xây dựng cộng đồng an toàn, bền vững.

Hội nghị cũng triển khai các nội dung về đổi mới quản trị, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức hội chuyên nghiệp, hiện đại; công tác truyền thông, vận động nguồn lực, đối ngoại Nhân dân, hợp tác quốc tế và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Các đại biểu nghiên cứu các chuyên đề, những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII, đổi mới hoạt động nhân đạo, nâng cao vai trò nòng cốt của hội trong giai đoạn mới

Qua hội nghị, cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong triển khai Nghị quyết Đại hội XII; tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ mới. Qua đó, góp phần phát huy vai trò nòng cốt của hội trong công tác nhân đạo, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả.