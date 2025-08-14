Kinh tế Quảng bá sản phẩm OCOP qua các điểm trưng bày Song song với hoạt động xúc tiến thương mại, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng hệ thống gian hàng và điểm trưng bày giới thiệu - bán sản phẩm OCOP, góp phần quảng bá thương hiệu và kết nối tiêu thụ nông sản địa phương đến người tiêu dùng.

Đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng

Tại khu vực Đông Nam tỉnh, từ năm 2022 đến nay, cửa hàng giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm khoa học - công nghệ và sản phẩm OCOP (thuộc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh) hoạt động hiệu quả. Nơi đây trưng bày đa dạng sản phẩm OCOP: rau xanh thủy canh, thanh long tươi, mứt và rượu vang thanh long, rượu đế thanh long, tinh dầu bạc hà, bánh rế, nước mắm truyền thống, hải sản khô…

Điểm giới thiệu sản phẩm OCOP đưa nông sản, thủy sản tỉnh đến gần hơn với người tiêu dùng

Đây là địa chỉ quen thuộc của người tiêu dùng, đặc biệt là những bà nội trợ tìm mua sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Chị Trần Thị Hương (phường Hàm Thắng) chia sẻ: “Tôi thường mua sản phẩm OCOP để sử dụng và làm quà cho gia đình, bạn bè. Gian hàng đa dạng, mẫu mã đẹp, niêm yết giá rõ ràng. Tôi yên tâm vì sản phẩm có nguồn gốc và chất lượng bảo đảm”.

Tại phường Bình Thuận, điểm trưng bày ở số 10 Hải Thượng Lãn Ông giới thiệu nhiều đặc sản OCOP của các hợp tác xã (HTX) trong và ngoài tỉnh. Từ thanh long tươi và các sản phẩm chế biến, đến bánh rế, kẹo me, hạt điều, gạo, hải sản khô đến nước mắm… đều đạt chứng nhận OCOP và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của người tiêu dùng và các đoàn khách tham quan, mua sắm, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hiện có 7 HTX, 4 doanh nghiệp trong tỉnh và 3 HTX ngoài tỉnh gửi sản phẩm tại đây. Thời gian qua, hàng tấn nông sản tươi và sản phẩm chế biến đã được giới thiệu ra thị trường, góp phần nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cho sản phẩm HTX.



Quảng bá sản phẩm gắn với mở rộng thị trường

Theo Sở Công thương tỉnh, từ năm 2020, sở đã xây dựng 4 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP từ nguồn ngân sách địa phương, hiện 3 điểm hoạt động ổn định, gồm: Cửa hàng OCOP tỉnh Đắk Nông (phường Đông Gia Nghĩa), cửa hàng của HTX Kinh doanh thương mại dịch vụ chế biến nông sản DiLin (xã Hòa Bắc) và cửa hàng của Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt.

Giai đoạn 2021-2025, Sở Công thương tỉnh tổ chức hơn 150 chương trình xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường, kết nối giao thương tại các thị trường lớn như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp... giúp nhiều doanh nghiệp liên kết phân phối và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn. Công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm OCOP được các sở, ngành triển khai thường xuyên, kết hợp nhiều hình thức, truyền thông đại chúng, giới thiệu tại hội nghị, hội chợ, hội thảo, kết nối cung cầu và giao thương với các tỉnh, thành trong và ngoài nước. Nhờ đó, sản phẩm OCOP của Lâm Đồng ngày càng tiếp cận rộng rãi người tiêu dùng, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ tập trung hoạt động nâng cao hiệu quả trong hoạt động hỗ trợ các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP; đẩy mạnh hơn nữa công tác lãnh, chỉ đạo của các cấp, ngành và địa phương cùng các doanh nghiệp tích cực tham gia chương trình. Theo ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tổ chức và tham gia các hoạt động kết nối cung cầu, kết nối giao thương và triển lãm sản phẩm.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 725 sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia và số còn lại đạt 3 - 4 sao cấp tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng mạng lưới điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP, ưu tiên các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh quảng bá gắn với thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hạ tầng thương mại, mở rộng hệ thống phân phối... Mục tiêu là đưa hàng Việt chất lượng, giá hợp lý đến gần hơn với mọi tầng lớp người tiêu dùng, đồng thời nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP Lâm Đồng.