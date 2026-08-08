Thông tin Quảng Cáo ATA - Đơn vị thi công gian hàng triển lãm hội chợ trọn gói, chuyên nghiệp Hội chợ quy tụ hàng trăm gian hàng. Doanh nghiệp cần một không gian thu hút khách tham quan ngay lập tức. Quảng Cáo ATA cung cấp dịch vụ sản xuất và lắp đặt trọn gói, giúp khách hàng sở hữu không gian trưng bày đúng bản vẽ, đúng tiến độ và không phát sinh chi phí. Bài viết này hướng dẫn chi tiết các bước kiểm soát dự án thực tế.

4 tiêu chí định hình một gian hàng triển lãm hiệu quả

Việc thi công gian hàng triển lãm đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng từ khâu lên ý tưởng ban đầu. Để đánh giá một gian hàng đạt chuẩn và tự kiểm duyệt dự án, doanh nghiệp cần bám sát bốn tiêu chí thực tế sau đây.

Thứ nhất, không gian phải thể hiện đúng bộ nhận diện thương hiệu. Bạn hãy trực tiếp đối chiếu màu sắc, logo và thông điệp trên bản vẽ với bộ nhận diện cốt lõi của công ty. Khách hàng nhìn vào phải nhận ra doanh nghiệp mà không cần đọc tên bảng hiệu. Hãy loại bỏ những chi tiết trang trí làm loãng thông điệp chính.

Thứ hai, bạn cần cầm bản vẽ trên tay và kiểm tra cách bố trí lối đi, khu vực trưng bày. Diện tích tại các trung tâm hội chợ luôn có giới hạn cụ thể. Bạn hãy dùng bút đánh dấu, phân chia rõ khu vực bàn tiếp khách, bục trưng bày sản phẩm chính và kho chứa đồ. Một lối đi thiết kế dạng không gian mở giúp dòng người di chuyển thuận lợi, qua đó tăng cơ hội giữ chân khách hàng.

Thứ ba, nhà thầu bắt buộc sử dụng vật liệu an toàn. Đối với sự kiện diễn ra ngắn ngày, bạn nên yêu cầu sử dụng vật liệu nhẹ để tối ưu chi phí nhưng vẫn giữ kết cấu vững chắc. Bạn phải đích thân nghiệm thu độ cứng cáp của vách ngăn để đảm bảo an toàn cho người tham gia.

Loại vật liệu

Ưu điểm

Hạng mục khuyên dùng

Gỗ công nghiệp (MDF)

Bề mặt phẳng, dễ sơn bả

Vách logo, quầy lễ tân

Formex / Decal

In ấn sắc nét, thi công nhanh

Bảng thông tin, bục trưng bày

Khung sắt bạt Hiflex

Tiết kiệm chi phí, dễ tạo khối

Bảng hiệu trên cao, vách ngăn phụ



Thứ tư, quá trình thi công gian hàng hội chợ phải tuân thủ bảng tiến độ và ngân sách. Sự chậm trễ dẫn đến rủi ro đóng phạt cho ban tổ chức hoặc không kịp giờ mở cửa. Doanh nghiệp cần yêu cầu nhà cung cấp lập bảng báo giá bóc tách chi tiết từng hạng mục nhỏ nhất ngay từ ngày đầu làm việc nhằm triệt tiêu các khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến.

Quy trình thi công gian hàng hội chợ triển lãm trọn gói tại Quảng Cáo ATA

Quảng Cáo ATA vận hành hệ thống cung cấp giải pháp thiết kế và thi công gian hàng triển lãm hội chợ trọn gói. Trình tự làm việc diễn ra theo năm bước khép kín, giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt tiến độ thi công thực tế.

1. Tiếp nhận và khảo sát: Chúng tôi ghi nhận yêu cầu, đến tận nơi đo đạc mặt bằng thực tế và thống nhất mức ngân sách trần với khách hàng.

2. Thiết kế 3D: Đội ngũ thiết kế phác thảo ý tưởng và dựng phối cảnh 3D chi tiết. Bản vẽ này giúp bạn hình dung chính xác bố cục không gian trước khi chốt phương án.

3. Sản xuất tại xưởng: Thợ mộc và thợ cơ khí tiến hành sản xuất cấu kiện trực tiếp tại xưởng. Việc sản xuất trực tiếp không qua trung gian giúp kiểm soát chất lượng vật liệu và thời gian.

4. Lắp ráp tại sự kiện: Đội xe tải vận chuyển thiết bị đến trung tâm triển lãm. Đội ngũ kỹ thuật tiến hành lắp ráp khung vách, đấu nối hệ thống điện và bàn giao công trình đúng thời hạn.

5. Tháo dỡ và hoàn trả: Khi sự kiện bế mạc, chúng tôi chịu trách nhiệm tháo dỡ toàn bộ không gian, dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng nguyên trạng cho ban tổ chức.

Minh chứng năng lực thi công gian hàng qua dự án thực tế

Kết quả làm việc được thể hiện qua các dự án hoàn thiện. Khách hàng đánh giá năng lực của đơn vị thi công gian hàng thông qua chuỗi hình ảnh lưu trữ từ các dự án trước.

Khách hàng hãy gửi bản vẽ hoặc kích thước mặt bằng cho Quảng Cáo ATA để nhận tư vấn vật liệu và báo giá chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Đơn vị: Quảng cáo ATA

- Địa chỉ: 9/9B Tân Thành, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại/Zalo tư vấn: 0879.288.852

- Website: quangcaoata.com

- Phạm vi phục vụ: TP.HCM và các tỉnh lân cận