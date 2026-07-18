Quang Hải dẫn dắt tuyển Việt Nam trong màn tổng duyệt quan trọng tại Thái Nguyên Đội tuyển Việt Nam bước vào trận giao hữu với Myanmar lúc 19h00 ngày 18/7 tại sân vận động Thái Nguyên, đánh dấu bước chuẩn bị cuối cùng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026.

Tối nay (18/7), sân vận động Thái Nguyên sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Việt Nam khi thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp đón Myanmar trong trận giao hữu quốc tế cuối cùng trước thềm AFF Cup 2026. Đây không chỉ là một trận đấu thử nghiệm về chuyên môn mà còn là khoảnh khắc lịch sử khi lần đầu tiên đội tuyển quốc gia thi đấu tại tỉnh Thái Nguyên.

Quang Hải sẽ đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Dân

Trọng trách của thủ quân Nguyễn Quang Hải

Trong buổi họp báo trước trận, tiền đạo Nguyễn Quang Hải đã chính thức được xác nhận sẽ đeo băng đội trưởng. Ở tuổi 27, ngôi sao sinh năm 1997 đang ở độ chín của sự nghiệp và việc trao tấm băng thủ quân cho anh được xem là quyết định chiến thuật nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa các tuyến và thúc đẩy tinh thần cho các đồng đội trẻ.

Chia sẻ về vai trò mới, Quang Hải nhấn mạnh: "Dù đây chỉ là một trận giao hữu, toàn đội vẫn đặt mục tiêu giành kết quả tích cực nhất. Chúng tôi muốn có một bước đệm hoàn hảo về cả chuyên môn lẫn tinh thần trước khi bước vào giải đấu chính thức". Sự quyết tâm của thủ quân tuyển Việt Nam cho thấy HLV Kim Sang-sik không hề có ý định dạo chơi trong trận đấu này.

Sức hút từ sân vận động hiện đại 535 tỷ đồng

Trận đấu diễn ra trên mặt cỏ của sân vận động tỉnh Thái Nguyên, một công trình hiện đại vừa được khánh thành với tổng mức đầu tư lên tới 535 tỷ đồng. Đây là điều kiện lý tưởng để các cầu thủ thi triển lối đá kỹ thuật và phối hợp nhóm nhỏ – phong cách mà HLV Kim Sang-sik đang dày công xây dựng.

Sự xuất hiện của đội tuyển quốc gia đã tạo nên một "cơn sốt" vé thực sự tại địa phương. Ngay sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo hết vé vào sáng 17/7, thị trường "chợ đen" đã hoạt động náo nhiệt với mức giá bị đẩy lên gấp 2-3 lần giá gốc. Điều này phản ánh kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ vào diện mạo mới của đội tuyển, đặc biệt là sự hòa nhập của các cầu thủ nhập tịch trong đội hình.

Màn tổng duyệt cho hành trình bảo vệ ngôi vương

Trận gặp Myanmar được coi là bài kiểm tra quan trọng để Ban huấn luyện đánh giá lần cuối khả năng vận hành sơ đồ chiến thuật và sự gắn kết giữa các nhân tố cũ và mới. Myanmar với lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm sẽ là đối thủ phù hợp để tuyển Việt Nam rèn luyện khả năng thoát pressing và tổ chức tấn công nhanh.

Kết quả trận đấu tối nay sẽ mang lại cái nhìn rõ nét hơn về sức mạnh của đội tuyển trước khi bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026. Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Thái Nguyên, một chiến thắng thuyết phục là mục tiêu nằm trong tầm tay của Quang Hải và các đồng đội.