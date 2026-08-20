Quang Hải đặt niềm tin tuyệt đối vào Đình Bắc trước hai trận chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan Đội trưởng Quang Hải khẳng định tiền đạo 22 tuổi Đình Bắc sẽ sớm ghi bàn ở chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam vừa xuất sắc vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận bán kết để chính thức giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026. Ngay sau chiến thắng trên sân Mỹ Đình, đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã lên tiếng khích lệ và đặt niềm tin trọn vẹn vào tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc – người dù thi đấu đầy xông xáo nhưng vẫn chưa thể tìm thấy bàn thắng cho riêng mình.

Quang Hải kỳ vọng Đình Bắc sẽ ghi bàn ở trận chung kết. Ảnh: VFF.

Sự nhiệt huyết và niềm tin từ thủ lĩnh

Trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, chân sút 22 tuổi Nguyễn Đình Bắc đã hoạt động vô cùng năng nổ, liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Dù vậy, cái duyên ghi bàn vẫn ngoảnh mặt với anh ở vòng loại trực tiếp.

Đứng ra bảo vệ người đàn em trước những áp lực dư luận, Quang Hải chia sẻ: "Đình Bắc rất nhiệt huyết, cậu ấy đã tạo ra nhiều cơ hội và chỉ thiếu một chút may mắn mà thôi. Cậu ấy luôn cống hiến hết những gì bản thân mình có và luôn luôn cháy hết mình trên sân cỏ."

Thủ lĩnh của tuyển Việt Nam khẳng định chân sút trẻ không có lý do gì phải chịu áp lực tâm lý khi hướng tới đại chiến với Thái Lan: "Chắc chắn trong những trận đấu sau, tôi luôn hy vọng Đình Bắc sẽ có bàn thắng. Không có gì phải lo lắng cả, cậu ấy sẽ có những pha lập công cho riêng mình."

Đặt tinh thần tập thể lên hàng đầu

Bên cạnh sự ủng hộ từ ban huấn luyện và các đàn anh, bản thân Nguyễn Đình Bắc cũng thể hiện sự chững chạc đáng kinh ngạc. Tiền đạo 22 tuổi khẳng định việc cá nhân ghi bàn không quan trọng bằng thành tích chung của toàn đội. Mục tiêu tối thượng của anh là cùng tập thể hướng tới vị trí cao nhất tại giải đấu.

Sự đoàn kết tuyệt đối trong nội bộ đang trở thành điểm tựa vững chắc cho tuyển Việt Nam. Mạch liên kết chặt chẽ cùng tinh thần chiến đấu kiên cường sẽ là chìa khóa để thầy trò HLV tự tin bước vào hai trận chung kết lượt đi và lượt về nảy lửa với đại kình địch Thái Lan.