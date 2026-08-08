Quang Hải lập kỷ lục khoác áo tuyển Việt Nam sau trận thắng Campuchia tại ASEAN Cup 2026 Thắng Campuchia 3-1, tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng cột mốc lịch sử của Nguyễn Quang Hải cùng lời khen ngợi từ HLV Koji Gyotoku.

Tối ngày 7/8, chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở lượt trận cuối bảng A không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam củng cố vị thế tại ASEAN Cup 2026 mà còn đánh dấu một mốc son lịch sử cá nhân. Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã chính thức bước lên một tầm cao mới trong sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Chặng đường lịch sử của Nguyễn Quang Hải

Ra sân trong cuộc đối đầu với Campuchia, Nguyễn Quang Hải đã đánh dấu lần thứ 84 khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Con số này giúp tiền vệ sinh năm 1997 chính thức vượt qua tiền đạo đàn anh Lê Công Vinh để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử các "Những chiến binh Sao vàng".

Hành trình kỷ lục của Quang Hải bắt đầu từ ngày 13/6/2017, khi anh có trận ra mắt tuyển Việt Nam trong trận hòa 0-0 trước Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019. Trải qua gần một thập kỷ cống hiến, anh đã trở thành trụ cột không thể thay thế trong nhiều giai đoạn thành công của bóng đá nước nhà.

Quang Hải phá kỷ lục khoác áo tuyển Việt Nam của Công Vinh. Ảnh: Công an Hà Nội

Dấu ấn chiến thuật và bài toán quản lý lực lượng

Trận thắng Campuchia 3-1 cũng chứng kiến những tính toán mang tính chiến lược của HLV Kim Sang-sik. Việc nhà cầm quân 49 tuổi rút tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức ra nghỉ sớm trong hiệp hai đã tạo nên sự tò mò cho người hâm mộ. Tuy nhiên, ông Kim nhanh chóng làm rõ quyết định này hoàn toàn nhằm bảo toàn thể lực cho các trụ cột trước vòng knock-out, không xuất phát từ yếu tố phong độ.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của tiền đạo Xuân Son (mang áo số 12) trong hiệp hai đã tạo ra bước ngoặt lớn về mặt thế trận. Lối chơi càn lướt và kỹ thuật cá nhân của Xuân Son khiến hàng phòng ngự đối phương hoàn toàn bị xáo trộn.

Đánh giá về sức mạnh của đội chủ nhà, HLV Koji Gyotoku của tuyển Campuchia thẳng thắn thừa nhận sự bất lực trong việc tìm ra điểm yếu của tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cho thấy khả năng hoán đổi vị trí linh hoạt và kiểm soát không gian vượt trội.

HLV Koji Gyotoku nhận định rằng tuyển Việt Nam thi đấu cơ động, rất khó theo kèm và sở hữu chất lượng đội hình đủ sức tiến thẳng vào trận chung kết giải đấu năm nay.

Sự cạnh tranh lành mạnh và sự thất vọng của đối thủ

Sự dày dặn của lực lượng tuyển Việt Nam hiện tại cũng tạo ra môi trường cạnh tranh tích cực giữa các tuyến. Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc bày tỏ sự quyết tâm khi đối mặt với áp lực giành suất đá chính trong đội hình đầy sao.

Đình Bắc sẵn sàng cạnh tranh trên tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Đình Bắc chia sẻ rằng việc đội tuyển sở hữu nhiều nhân tố chất lượng ở mọi vị trí là động lực lớn để anh duy trì sự tập trung, tập luyện chăm chỉ và sinh hoạt điều độ, nhằm cống hiến tối đa mỗi khi được trao cơ hội ra sân.

Ở chiều ngược lại của bảng A, cục diện đã chứng kiến nỗi buồn lớn của bóng đá Indonesia. Trận hòa 1-1 trước Singapore ở lượt đấu cuối đã chính thức khép lại hành trình của thầy trò HLV John Herdman ngay từ vòng bảng.

Sau khi bị loại đầy tiếc nuối, thủ quân Rizky Ridho của Indonesia đã lên tiếng nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ đội nhà, thừa nhận kết quả cuối cùng đã không đáp ứng được sự kỳ vọng lớn từ cổ động viên.