Từ lời khai của Khoa, Công an xã Bờ Y đã nhanh chóng xác minh, xác định đối tượng “Chai” là Vi Văn Chai (sinh năm 1991, trú tại khối 1, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi). Khoảng 09h00’ ngày 29/7, Tổ công tác Công an xã Bờ Y chủ trì, phối hợp với Tổ điều tra khu vực 4 và Công an xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vi Văn Chai; phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng Chai bỏ chạy nhưng bị khống chế.

Các đối tượng: Vi Văn Chai và Võ Đình Khoa cùng tang vật.

Tại nơi ở của Chai, Tổ công tác thu giữ gần 100g tinh thể màu trắng, 01 khẩu súng ngắn cùng 06 viên đạn. Qua đấu tranh, Chai khai nhận tang vật bị lực lượng Công an thu giữ là ma túy đá và súng K54 được Chai mua về để sử dụng và bán lại.

Tang vật được lực lượng Công an thu giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.