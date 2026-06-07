Quảng Ngãi đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng hoàn thiện trục đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh Tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất chủ trương đầu tư giai đoạn III đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh với kinh phí 6.000 tỷ đồng và tuyến kết nối 800 tỷ đồng nhằm khép kín hành lang kinh tế phía Đông.

Trong chiến lược hoàn thiện hạ tầng giao thông trọng điểm, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung nguồn lực để "đánh thức" tiềm năng hành lang ven biển. Trọng tâm là việc đầu tư giai đoạn III tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh và các trục kết nối ngang với Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam.

Xây dựng tuyến kết nối chiến lược 800 tỷ đồng

Ngày 5/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 với đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. Dự án có chiều dài khoảng 6,4km, đóng vai trò là "mạch nối" quan trọng giữa hệ thống trục dọc quốc gia và hành lang phát triển kinh tế biển của tỉnh.

Theo thiết kế kỹ thuật, tuyến đường có vận tốc thiết kế 80km/h, đi qua địa bàn xã Vệ Giang và xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Điểm đầu dự án tại nút giao giữa Quốc lộ 1 và đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; điểm cuối đấu nối trực tiếp vào tuyến ven biển.

Về quy mô xây dựng, đoạn đầu dài gần 5,5km có nền đường rộng 12m. Đáng chú ý, gần 1km cuối tuyến trùng với đường D5 theo quy hoạch phân khu ven biển sẽ được mở rộng nền đường lên 21m, tích hợp vỉa hè hai bên để phục vụ định hướng phát triển đô thị. Dự án có tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 720 tỷ đồng, còn lại là vốn địa phương. Công tác thi công dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027-2030.

Một đoạn tuyến trên đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh đã được hoàn thiện. Ảnh: Trần Mai/ Báo Tuổi Trẻ

Hoàn thiện giai đoạn III đường ven biển quy mô 6.000 tỷ đồng

Song song với tuyến kết nối, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã thống nhất chủ trương đầu tư giai đoạn III của dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. Với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương, đây là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện toàn bộ trục ven biển của địa phương.

Đoạn tuyến mới thuộc giai đoạn III dài khoảng 32,6km, đi qua các khu vực dân cư và đô thị gồm: xã Lân Phong, phường Trà Câu, phường Đức Phổ, xã Khánh Cường và phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Điểm cuối của dự án sẽ đấu nối với tuyến đường ven biển đoạn cầu Thiện Chánh - Quảng Ngãi (thuộc dự án liên kết vùng với tỉnh Gia Lai), tạo thành hành lang giao thông liên thông giữa các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tuyến đường kết nối quốc lộ 1 với tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh sẽ giúp hoàn thiện hành lang ven biển. Ảnh minh họa

Đòn bẩy cho không gian phát triển phía Đông

Đến thời điểm hiện tại, hơn 60km đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh đã được đưa vào khai thác hoặc đang hoàn thiện qua hai giai đoạn đầu với tổng vốn hơn 3.600 tỷ đồng. Việc bổ sung giai đoạn III và các tuyến kết nối ngang được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để các "điểm nghẽn" về giao thông đối ngoại cho khu vực ven biển phía Đông - Nam của tỉnh.

Khi mạng lưới này hoàn thành, sự kết hợp giữa Quốc lộ 1, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường ven biển sẽ tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn. Đây là nền tảng quan trọng để Quảng Ngãi đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, logistics, du lịch và phát triển các khu đô thị biển mới.

Hạng mục dự án Quy mô/Chiều dài Tổng vốn đầu tư Giai đoạn thực hiện Đường kết nối QL1 - Đường ven biển 6,4 km 800 tỷ đồng 2027 - 2030 Đường ven biển (Giai đoạn III) 32,6 km 6.000 tỷ đồng 2025 - 2030 Đường ven biển (Giai đoạn I & II) ~60 km 3.600 tỷ đồng Đã và đang triển khai

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chính thức của cơ quan có thẩm quyền.