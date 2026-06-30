Quảng Ninh chi 500 tỷ đồng phát triển quỹ nhà ở và khởi công dự án cho thuê đầu tiên Tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức thành lập Quỹ Nhà ở với vốn điều lệ 500 tỷ đồng và khởi công dự án nhà ở cho thuê quy mô 130 tỷ đồng tại Phường Yên Thanh, nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho 27.000 lao động.

Trong lộ trình tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh đang tập trung giải quyết bài toán hạ tầng xã hội cho lực lượng lao động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế lớn. Ngày 30/6, địa phương đã chính thức khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên, đồng thời thông qua quyết nghị dành 500 tỷ đồng để thành lập Quỹ Nhà ở tỉnh.

Khởi công dự án nhà ở cho thuê quy mô 130 tỷ đồng

Dự án nhà ở cho thuê đầu tiên trên địa bàn tỉnh được triển khai tại Phường Yên Thanh, TP. Quảng Ninh. Với tổng mức đầu tư khoảng 130 tỷ đồng, dự án được xây dựng trên diện tích 3.500m2, dự kiến cung cấp 158 căn hộ tiêu chuẩn cho người lao động. Đây là bước đi cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ về việc phát triển đa dạng loại hình nhà ở, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội dành cho thuê.

Việc lựa chọn Phường Yên Thanh để đặt nền móng cho dòng sản phẩm này mang tính chiến lược, khi khu vực này nằm gần các cực sản xuất công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ. Dự án không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở mà còn là mô hình mẫu để tỉnh đánh giá và nhân rộng tại các khu vực khác trong tương lai.

Phối cảnh một dự án nhà ở cho thuê. Ảnh minh họa: VOV.vn

Thành lập Quỹ Nhà ở 500 tỷ đồng để phát triển hạ tầng xã hội

Song song với việc khởi công công trình mới, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết số 26 về việc thành lập Quỹ Nhà ở tỉnh Quảng Ninh. Với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, quỹ này đóng vai trò là công cụ tài chính chủ đạo để đầu tư, phát triển và mua lại các quỹ nhà ở xã hội phục vụ mục đích cho thuê.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ninh, toàn tỉnh hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng khi nhu cầu thực tế cần khoảng 27.000 căn hộ cho thuê. Trong giai đoạn 2021-2030, tổng nhu cầu nhà ở xã hội trên toàn địa bàn dự kiến lên tới hơn 40.200 căn với tổng vốn đầu tư cần thiết khoảng 25.100 tỷ đồng.

Ông Đỗ Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết tỉnh đang rà soát quỹ đất và tham mưu triển khai thêm nhiều dự án tại các khu vực trọng điểm. Mục tiêu là khởi công thêm các dự án mới trong quý III và quý IV/2026 để từng bước lấp đầy khoảng trống về nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp.

Chuẩn bị hạ tầng cho mô hình thành phố trực thuộc Trung ương

Việc chủ động đầu tư vào nhà ở cho thuê là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của Quảng Ninh. Hiện nay, địa phương đã hình thành nhiều khu sản xuất và kinh tế lớn như Phường Quảng Yên, Sông Khoai, Đông Mai, Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Hải Hà và Texhong Hải Hà. Sự phát triển này kéo theo làn sóng dịch chuyển lao động lớn, đòi hỏi hạ tầng xã hội phải đi trước một bước.

Quảng Ninh đang phấn đấu lên TP trực thuộc Trung ương trong tương lai. Ảnh: VOV.vn

Theo lộ trình quy hoạch, thành phố Quảng Ninh tương lai sẽ được tổ chức theo mô hình chính quyền hai cấp, bao gồm cấp tỉnh và cấp xã, loại bỏ hoàn toàn cấp quận/huyện. Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh đã được HĐND tỉnh thông qua với quy mô diện tích hơn 6.231km2, dân số trên 1,5 triệu người. Sau khi sắp xếp, thành phố sẽ có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Tính đến hiện tại, bên cạnh dự án tại Phường Yên Thanh, tỉnh đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội với 2.370 căn và đang triển khai 15 dự án khác quy mô 18.500 căn tại các khu vực như Phường Việt Hưng, Phường Hoành Bồ và đặc khu Vân Đồn. Việc đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và quỹ nhà ở được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.

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