Quảng Ninh ngày 29/07/2026: Cảnh báo lũ quét, sạt lở và sụt lún trong 6 giờ tới Trong 6 giờ tới, nhiều khu vực tại Quảng Ninh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc, suối nhỏ; cần chủ động bảo đảm an toàn.

Trong 6 giờ tới, Quảng Ninh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều khu vực. Người dân tại các địa bàn được cảnh báo cần chủ động theo dõi diễn biến và bảo đảm an toàn.

Các khu vực cần lưu ý gồm P. Bãi Cháy, P. Hoành Bồ, P. Tuần Châu; Điền Xá, Đông Ngũ, Lương Minh, P. An Sinh, P. Bình Khê, P. Đông Mai, P. Đông Triều, P. Hà An, P. Hoàng Quế, P. Mạo Khê, P. Uông Bí, P. Vàng Danh, P. Việt Hưng, P. Yên Tử, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất và Tiên Yên.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Quảng Ninh: P. Bãi Cháy, P. Hoành Bồ, P. Tuần Châu.

P. Bãi Cháy, P. Hoành Bồ, P. Tuần Châu. Các khu vực khác: Điền Xá, Đông Ngũ, Lương Minh, P. An Sinh, P. Bình Khê, P. Đông Mai, P. Đông Triều, P. Hà An, P. Hoàng Quế, P. Mạo Khê.

Điền Xá, Đông Ngũ, Lương Minh, P. An Sinh, P. Bình Khê, P. Đông Mai, P. Đông Triều, P. Hà An, P. Hoàng Quế, P. Mạo Khê. Các khu vực khác: P. Uông Bí, P. Vàng Danh, P. Việt Hưng, P. Yên Tử, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất, Tiên Yên.

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