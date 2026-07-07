Kinh tế Quảng Tân phát huy nội lực, tăng tốc hoàn thành các mục tiêu năm 2026 6 tháng đầu năm 2026, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, xã Quảng Tân vẫn duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng quan trọng để địa phương tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển trong năm.

Sầu riêng là cây trồng thế mạnh mang lại giá trị kinh tế cao ở xã Quảng Tân

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, 6 tháng đầu năm 2026, xã Quảng Tân đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của xã ước đạt hơn 1.212 tỷ đồng, tăng 5,25% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản phẩm tăng trưởng 5,24%, đạt hơn 75% mục tiêu cả năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực khi cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ đều duy trì mức tăng trưởng ổn định, trong đó thương mại - dịch vụ tăng 9,07% so với cùng kỳ, cao nhất trong các ngành kinh tế.

Mô hình trồng sầu riêng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của đoàn viên xã Quảng Tân

Là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, Quảng Tân tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm. Toàn xã hiện có hơn 7.400 ha cà phê, trong đó gần 900 ha sản xuất theo tiêu chuẩn 4C, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và mở rộng liên kết tiêu thụ. Hồ tiêu, điều, cao su và sầu riêng tiếp tục duy trì tăng trưởng, trong đó sầu riêng là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao.

Một trong những điểm sáng của ngành nông nghiệp là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học; duy trì khoảng 1.200 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó góp phần từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người dân, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Toàn xã có 9 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả; 3 sản phẩm OCOP 3 sao tiếp tục góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Xã Quảng Tân khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Không chỉ nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ cũng tiếp tục tăng trưởng ổn định, góp phần mở rộng quy mô nền kinh tế của địa phương. Các cơ sở sản xuất cơ khí, chế biến thực phẩm, may mặc, đồ gỗ, vật liệu xây dựng hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và xây dựng trên địa bàn. Thương mại - dịch vụ ngày càng sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 230 tỷ đồng, tăng 9,07% so với cùng kỳ.

Cùng với phát triển sản xuất, Quảng Tân tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư, quản lý chặt chẽ ngân sách để tạo dư địa phát triển hạ tầng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 31,5 tỷ đồng, vượt 16,7% kế hoạch năm. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai đồng bộ, nhất là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Công tác giảm nghèo tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn xã hiện còn 1.088 hộ nghèo và cận nghèo đa chiều (chiếm 15,85%), trong đó: hộ nghèo 433 hộ; hộ cận nghèo 655 hộ (giảm 6,14% so với cùng kỳ năm 2025). Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 61 triệu đồng/năm (đạt 98,3% so với kế hoạch năm 2026).

Chuyển đổi số và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét. Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; xây dựng 34 tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng số cho cán bộ và lực lượng cơ sở.

Việc ứng dụng phần mềm quản lý, văn bản điện tử và dịch vụ công trực tuyến ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 2.474 hồ sơ (99,96% hồ sơ trực tuyến), trong đó đã giải quyết 1.929 hồ sơ (trước hạn, đúng hạn chiếm 98,7%); thực hiện số hóa 1.836/1.895 hồ sơ (đạt 96,88%)...

Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2026

6 tháng cuối năm 2026, xã Quảng Tân tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra từ đầu năm.

Trong đó, nông nghiệp được xác định là trụ cột của nền kinh tế. Địa phương tiếp tục khuyến khích người dân mở rộng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với nhu cầu thị trường, từng bước nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng, quản lý chặt chẽ tài nguyên, đất đai và khoáng sản; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão. Công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp sẽ tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xã Quảng Tân tăng cường hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại nhà

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xã xác định là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, khởi công và thi công các công trình theo kế hoạch; tăng cường quản lý, điều hành ngân sách nhà nước theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được thực hiện quyết liệt hơn, gắn với rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Song song đó, Quảng Tân tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng cải cách hành chính và chuyển đổi số. Xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến, đúng và trước hạn. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn mới tiếp tục được chú trọng.

Việc thăm hỏi người dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn luôn được địa phương thực hiện kịp thời

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Địa phương sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao; giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Trần Vĩnh Phú, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo từng tháng, từng quý; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những hoạt động được xã Quảng Tân chú trọng

Trọng tâm là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số và giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất.