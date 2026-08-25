Xây dựng Đảng Quảng Tín trao tặng Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên đợt 2/9 Nhân Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 25/8, Đảng ủy xã Quảng Tín (Lâm Đồng) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên.

Lãnh đạo xã Quảng Tín trao huy hiệu Đảng cho đảng viên

Trong đợt này, Đảng bộ xã có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 22 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng đúng vào dịp Quốc khánh 2/9 càng mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng và tinh thần đặc biệt sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ đảng viên.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị hết sức ý nghĩa, góp phần bồi đắp thêm niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, với Tổ quốc.

Xã Quảng Tín có 28 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tiếp tục là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.