Quảng Trị đề xuất thành lập Khu thương mại tự do gần 2.800ha gắn với sân bay và cảng biển Đề án Khu thương mại tự do tỉnh Quảng Trị định hướng phát triển theo mô hình tích hợp, mở, gắn liền với hạ tầng Cảng hàng không Quảng Trị và Cảng biển Mỹ Thủy để thúc đẩy kinh tế biển.

Tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm Khu thương mại tự do với quy mô dự kiến gần 2.800ha. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa địa phương trở thành trung tâm giao thương quốc tế, dựa trên mô hình tích hợp hiện đại và bám sát định hướng phát triển "vươn Đông, tỏa Tây".

Quy hoạch hai phân khu chức năng trọng điểm

Theo báo cáo nghiên cứu từ đơn vị tư vấn, Khu thương mại tự do Quảng Trị sẽ được cấu trúc thành hai phân khu chuyên biệt, tận dụng tối đa lợi thế của hạ tầng giao thông trọng điểm đang được triển khai tại địa phương.

Cụ thể, phân khu thứ nhất có quy mô khoảng 555ha, được quy hoạch nằm trong phân khu đô thị. Khu vực này định hướng phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ và logistics đô thị. Đặc biệt, các chức năng phi thuế quan tại đây sẽ được thiết kế gắn liền với hạ tầng Cảng hàng không Quảng Trị, tạo điều kiện thuận lợi cho luân chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

Hình ảnh tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: Báo Quảng Trị

Phân khu thứ hai là phân khu trung tâm với quy mô lớn hơn, đạt khoảng 2.230ha. Mục tiêu chính của phân khu này là thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, khu chế xuất và xây dựng hệ thống logistics, kho vận quy mô lớn. Không gian này sẽ gắn kết chặt chẽ với Cảng biển Mỹ Thủy, nhằm khai thác triệt để tiềm năng kinh tế biển và vị trí cửa ngõ của Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đồng bộ hạ tầng giao thông đa phương thức

Để đảm bảo tính khả thi cho Khu thương mại tự do, đơn vị tư vấn đề xuất điều chỉnh hệ thống giao thông theo hướng tăng cường kết nối xuyên suốt các trục Đông - Tây và Bắc - Nam. Các quy hoạch hạ tầng lớn như Cảng hàng không Quảng Trị, Cảng biển Mỹ Thủy và tuyến đường sắt Mỹ Thủy - Đông Hà - Lao Bảo sẽ được cập nhật đồng bộ với quy hoạch kết cấu hạ tầng quốc gia.

Bên cạnh đó, các tuyến đường ven biển cũng được chú trọng đầu tư để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Khu Kinh tế Đông Nam. Việc tích hợp đa dạng các loại hình vận tải từ đường bộ, đường sắt đến đường biển và đường hàng không được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội cho khu vực này trong tương lai.

Tỉnh Quảng Trị đề xuất khu thương mại tự do quy mô gần 2.800ha. Ảnh minh họa

Tầm nhìn chiến lược và cơ chế đặc thù

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, đề án này không chỉ đơn thuần là một dự án hạ tầng mà còn là không gian phát triển mới cho địa phương. Với vị trí đặc thù là tỉnh có bề ngang hẹp nhất Việt Nam (trung bình 63,9km) nhưng lại sở hữu đường bờ biển dài 191km, Quảng Trị có tiềm năng cực lớn trong việc kết nối các cửa khẩu quốc tế với hệ thống cảng biển.

Hiện tại, Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án đang khẩn trương tổng hợp ý kiến, hoàn thiện phương án quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền. Đáng chú ý, tỉnh sẽ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu, đề xuất các cơ chế và chính sách đặc thù nhằm thu hút các tập đoàn kinh tế lớn và nhà đầu tư chiến lược vào khu thương mại tự do này.

Lưu ý: Thông tin về quy hoạch và quy mô dự án có thể thay đổi theo quyết định phê duyệt cuối cùng của các cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần theo dõi các thông báo chính thức từ UBND tỉnh Quảng Trị để cập nhật tiến độ pháp lý.