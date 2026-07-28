Kinh tế Quảng Trực tăng tốc đưa vốn đầu tư công vào phát triển vùng biên Chủ động bám sát tiến độ từng dự án, đẩy nhanh thi công và hoàn thiện thủ tục thanh toán ngay khi có khối lượng, xã biên giới Quảng Trực (Lâm Đồng) đang đưa nguồn vốn đầu tư công vào các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Trực là xã biên giới, có nhiều khó khăn nhưng đang thay đổi mạnh nhờ được quan tâm đầu tư

Giải ngân vốn theo tiến độ công trình

Những ngày cuối tháng 7/2026, trên nhiều công trình tại xã Quảng Trực, không khí thi công vẫn khẩn trương. Tại tuyến đường từ đầu đập Đắk Ké 2 vào khu sản xuất bon Bu Gia, công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Công trình có tổng mức đầu tư 2,3 tỷ đồng do Phòng Kinh tế xã Quảng Trực làm chủ đầu tư. Sau khi được phê duyệt vào tháng 2/2026, chủ đầu tư tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành, giá trị giải ngân đạt hơn 2,24 tỷ đồng, tương đương trên 97%.

Nhiều công trình, dự án đầu tư công được triển khai tại xã Quảng Trực, tạo động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Ông K’ Thủy ở bon Bu Gia cho biết, trước đây tuyến đường xuống cấp, việc đi lại và vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Người dân kỳ vọng công trình sớm hoàn thành để việc đi lại thuận lợi, giảm chi phí vận chuyển và tạo điều kiện phát triển sản xuất.

Không chỉ tuyến đường tại bon Bu Gia, nhiều công trình trên địa bàn xã đều được triển khai đúng tiến độ. Đơn cử như tuyến đường từ Quốc lộ 14C cũ vào khu sản xuất có tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng, được bố trí gần 2,23 tỷ đồng trong năm 2026 và đã giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Nguồn lực đầu tư công được xã Quảng Trực tập trung giải ngân, tạo động lực phát triển vùng biên

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh, từ đầu năm 2026 tới nay, địa phương giải ngân hơn 6,143 tỷ đồng, đạt 98,62% dự toán đầu năm. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung từ nguồn cân đối ngân sách địa phương giải ngân hơn 4,467 tỷ đồng trên dự toán 4,529 tỷ đồng, đạt 98,6%; nguồn đầu tư từ tiền sử dụng đất giải ngân hơn 1,675 tỷ đồng trên dự toán 1,7 tỷ đồng, cũng đạt khoảng 98,6%.

Kết quả này có được nhờ địa phương chủ động triển khai kế hoạch vốn ngay từ đầu năm, gắn tiến độ giải ngân với tiến độ và chất lượng công trình. Các chủ đầu tư được yêu cầu bám sát từng dự án, đôn đốc nhà thầu thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, đồng thời kiểm soát chặt các khâu từ chuẩn bị đầu tư, đấu thầu đến thi công, quyết toán.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh rất quan tâm đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các xã vùng biên như Quảng Trực

“ Việc phân bổ vốn được thực hiện theo hướng tập trung, ưu tiên các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu dân sinh. Quan điểm của địa phương là giải ngân nhanh nhưng phải đi đôi với chất lượng, hiệu quả đầu tư và đưa công trình vào khai thác đúng tiến độ. Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh



Gỡ điểm nghẽn, không để nguồn vốn nằm chờ

Bên cạnh kết quả tích cực của nguồn vốn đầu tư công, Quảng Trực vẫn còn những khó khăn trong giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia. Đến hết 6 tháng đầu năm, tổng vốn giải ngân của 3 chương trình ước đạt hơn 3,187 tỷ đồng, tương đương 39,51% kế hoạch.

Việc phân bổ vốn được Quảng Trực thực hiện theo hướng tập trung, ưu tiên các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Theo UBND xã Quảng Trực, tiến độ còn chậm chủ yếu do phần lớn nguồn vốn là vốn chuyển tiếp từ các năm trước; một số dự án không còn đối tượng thụ hưởng hoặc chưa hoàn tất thủ tục chuyển giao sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, một số công trình chưa được giao lại dự toán để tiếp tục triển khai.

Để khơi thông nguồn vốn, địa phương đang rà soát các dự án không còn khả năng thực hiện để đề xuất điều chuyển sang những công trình có nhu cầu vốn, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm giao dự toán và hoàn tất thủ tục chuyển giao các dự án còn dang dở.

Việc giải ngân vốn đầu tư công được lãnh đạo xã Quảng Trực quan tâm, đôn đốc thường xuyên với các giải pháp cụ thể

Từ nay đến cuối năm 2026, UBND xã Quảng Trực tiếp tục phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi tiến độ từng công trình, đẩy nhanh thanh toán đối với các dự án đã có khối lượng hoàn thành; đồng thời, xem xét điều chuyển vốn đối với những công trình triển khai chậm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026, đồng thời tiếp tục siết chặt quản lý đầu tư, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản hay làm tăng tổng mức đầu tư.

Hạ tầng giao thông vùng biên Quảng Trực từng bước được hoàn thiện, tạo nền tảng quan trọng cho kinh tế - xã hội phát triển

Với một xã biên giới còn nhiều nhu cầu đầu tư hạ tầng, mỗi đồng vốn được giải ngân đúng tiến độ không chỉ hoàn thành một chỉ tiêu tài chính mà còn sớm trở thành những tuyến đường, công trình dân sinh phục vụ người dân.

Kết quả giải ngân gần 99% trong nửa đầu năm cũng tạo nền tảng để Quảng Trực tiếp tục hoàn thành mục tiêu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên vùng biên giới.