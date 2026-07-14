Quantum Systems đưa công nghệ xe tải tự lái MOSAIC vào thực chiến tại Ukraine Bộ kit MOSAIC cho phép chuyển đổi xe tải Mercedes-Benz Zetros thành phương tiện tự hành, hỗ trợ hậu cần trong môi trường tác chiến điện tử không cần tín hiệu vệ tinh.

Quantum Systems, doanh nghiệp công nghệ quốc phòng có trụ sở tại Đức, vừa thông báo triển khai công nghệ xe tự lái thế hệ mới cho Ukraine. Theo đó, hệ thống MOSAIC sẽ được tích hợp trên các dòng xe tải hạng nặng nhằm thử nghiệm khả năng vận tải tự động ngay tại các khu vực có cường độ xung đột cao.

Giải pháp chuyển đổi module hóa MOSAIC

MOSAIC không phải là một dòng xe mới mà là một bộ kit chuyển đổi có tính module hóa cao, được thiết kế để lắp đặt trên cả phương tiện quân sự và dân sự. Hệ thống cho phép các phương tiện vận tải hiện có, cụ thể là dòng Mercedes-Benz Zetros, có thể vận hành hoàn toàn tự động hoặc điều khiển từ xa.

Kiến trúc của MOSAIC tương thích với nhiều loại phương tiện khác nhau, từ xe hậu cần đến các dòng xe bánh lốp chiến đấu. Tính linh hoạt này giúp quân đội có thể từng bước hiện đại hóa lực lượng mà không cần thay thế toàn bộ hạm đội xe hiện có. Hệ thống nhận diện môi trường của bộ kit bao gồm cảm biến LiDAR, radar và camera quang học, cung cấp tầm nhìn toàn cảnh về địa hình, chướng ngại vật và các đối tượng xung quanh.

Một trong những cảm biến của bộ kit MOSAIC. Ảnh: Quantum Systems

Vận hành trong môi trường chế áp điện tử

Một trong những ưu thế kỹ thuật quan trọng nhất của MOSAIC là khả năng hoạt động độc lập với hệ thống định vị vệ tinh (GNSS). Trong môi trường tác chiến hiện đại, nơi tín hiệu GPS thường xuyên bị nhiễu hoặc vô hiệu hóa, MOSAIC sử dụng bản đồ thay thế và tự dựng bức tranh toàn cảnh khu vực để định hướng.

Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp các cảm biến thụ động. Đặc điểm này cho phép phương tiện hoạt động với mức phát xạ điện từ thấp, giúp hạn chế khả năng bị các hệ thống trinh sát của đối phương phát hiện. Việc xử lý dữ liệu được thực hiện bởi AI tích hợp ngay trên phương tiện (Edge AI), giúp duy trì chức năng tự hành mà không cần kết nối liên tục với trung tâm điều hành.

Một mẫu xe tải hạng nặng được cải hoán thành xe tự lái. Ảnh: Quantum Systems

Chiến thuật vận tải và hệ sinh thái UXS

Về mặt chiến thuật, MOSAIC cho phép triển khai mô hình đoàn xe vận tải tối ưu. Trong một đoàn xe, chỉ cần một xe chỉ huy có người lái, các xe còn lại được tích hợp bộ kit sẽ tự động bám đuổi hoặc được điều khiển từ xa. Phương thức này giúp giảm thiểu số lượng binh sĩ phải trực tiếp có mặt tại các cung đường hậu cần nguy hiểm.

Hệ thống hỗ trợ đa dạng phương thức kết nối như mạng di động, vệ tinh và vô tuyến quân sự. Đáng chú ý, MOSAIC là một phần của hệ sinh thái UXS do Quantum Systems phát triển. Đây là kiến trúc phần mềm thống nhất cho phép xe tự lái mặt đất (UGV) và thiết bị bay không người lái (UAV) trao đổi dữ liệu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong một mạng lưới hiệp đồng đa miền.

Thử nghiệm thực tế tại Ukraine

Theo thỏa thuận, Quantum Systems sẽ cung cấp 10 xe tải hạng nặng Zetros đã tích hợp MOSAIC cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine. Đây được xem là đợt thử nghiệm thực chiến quy mô lớn nhất đối với dòng phương tiện tự hành hạng nặng trong một cuộc xung đột hiện đại.

Dữ liệu thu thập từ thực địa sẽ được sử dụng để tinh chỉnh thuật toán điều hướng và nâng cao khả năng kháng nhiễu điện tử của phần mềm. Việc đưa các phương tiện lớn như Zetros vào vận hành tự động đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng robot hóa vào công tác hậu cần quân sự, vốn là mắt xích trọng yếu trong mọi chiến dịch tác chiến.