Quật ngã Indonesia 3-0, tuyển Việt Nam thong dong đường bảo vệ ngai vàng Thầy trò HLV Kim Sang-sik đè bẹp đối thủ 3-0 ngay trên sân khách, tháo gỡ áp lực tâm lý để vươn lên dẫn đầu bảng A và chủ động tính toán cho vòng bán kết.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Indonesia không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam giải tỏa cơn khát điểm tại ASEAN Cup 2026, mà còn mở ra cánh cửa rộng lớn tiến vào bán kết với vị thế dẫn đầu bảng A. Sau trận hòa 0-0 đầy bế tắc trước Singapore, màn trình diễn bùng nổ này đã đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik trở lại đúng vị thế của ứng viên hàng đầu cho ngai vàng khu vực.

Trận thắng trên sân Indonesia giúp Việt Nam gần như vượt qua vòng bảng. Ảnh: VFF.

Dấu ấn điều chỉnh chiến thuật của HLV Kim Sang-sik

Trước khi bóng lăn, áp lực dành cho đội tuyển Việt Nam là cực kỳ to lớn. Ký ức từ ba thất bại liên tiếp trước Indonesia, đặc biệt là trận thua 0-3 ngay tại Mỹ Đình ngày 26/3/2024 khiến người tiền nhiệm Philippe Troussier phải chia tay ghế nóng, vẫn còn hiện hữu. Nguy cơ dừng bước sớm càng chực chờ sau khi Việt Nam để Singapore cầm hòa ngay trên sân nhà ở lượt trận trước.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik đã chứng minh bản lĩnh bằng những quyết định nhân sự mang tính bước ngoặt. Nhận thấy sự thiếu hiệu quả từ cặp tiền vệ Hoàng Đức và Quang Hải, ông quyết định xếp Thành Long đá chính, đồng thời làm mới hàng công với sự xuất hiện của Hai Long. Sự thay đổi này giúp lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên thanh thoát, tốc độ và sở hữu tính đột biến cao hơn rõ rệt.

Đòn phủ đầu của Việt Nam tỏ ra khá hiệu quả trước Indonesia. Ảnh: CNN Indonesia.

Bằng những đòn tấn công phủ đầu đa dạng, Việt Nam đè bẹp đối thủ ba bàn không gỡ. Trận cầu vốn được dự đoán vô cùng cam go lại trở thành màn trình diễn áp đảo hoàn toàn của đội khách.

Lợi thế chiến lược cho hành trình bảo vệ ngai vàng

Với 3 điểm trọn vẹn, tuyển Việt Nam nắm quyền tự quyết tuyệt đối trước lượt trận cuối gặp Campuchia vào ngày 7/8 – đội bóng đã chính thức hết cơ hội đi tiếp. Về mặt lý thuyết, một kết quả hòa là đủ để Việt Nam chắc chắn góp mặt ở bán kết. Kịch bản bị loại gần như không thể xảy ra khi Việt Nam chỉ mất vé nếu thua Campuchia 0-9 còn Singapore thua Indonesia 0-1. Nhìn vào lịch sử toàn thắng trước Campuchia, tấm vé bán kết gần như đã nằm chắc trong tay thầy trò ông Kim Sang-sik.

Quan trọng hơn, việc chiếm giữ đỉnh bảng A sẽ mang lại lợi thế chiến thuật vô cùng to lớn. Tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình trước sự ủng hộ của khán giả nhà. Phương án này tiếp tục lặp lại ở trận chung kết nếu đội tuyển góp mặt, tạo nên điểm tựa tinh thần vững chắc để làm nên sự khác biệt.

Trong trận đấu tới gặp Campuchia, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ thực hiện xoay tua đội hình, trao cơ hội cho các tài năng trẻ thi đấu. Đây là thời điểm hoàn hảo để nhà cầm quân người Hàn Quốc tính toán lực lượng dài hơi cho mục tiêu bảo vệ thành công ngai vàng khu vực.