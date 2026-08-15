Quật ngã Monaco 2-0, Coventry giành chiến thắng ấn tượng ở trận giao hữu Thi đấu hiệu quả trong trận giao hữu CLB, Coventry xuất sắc đánh bại Monaco với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Simms ở phút 12 và Tchaouna ở phút 32. Kết quả này giúp Coventry có chiến thắng thuyết phục, trong khi Monaco đành chấp nhận thất bại sau trận đấu bất lực trong việc tìm bàn gỡ.

Coventry 2 - 0 Monaco Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Coventry tiếp đón Monaco.

12' E. Simms lập công, Coventry mở tỷ số trước Monaco Phút 12, E. Simms dứt điểm chính xác mang về bàn thắng mở tỷ số cho Coventry. Pha lập công sớm giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn Monaco 1-0.

32' L. Tchaouna nhân đôi cách biệt cho Coventry Phút 32, L. Tchaouna lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Coventry trong cuộc đối đầu với Monaco. Bàn thắng này giúp Coventry nhân đôi cách biệt và tiếp tục nắm giữ lợi thế lớn trên sân.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

59' Monaco điều chỉnh nhân sự: Vanderson thế chỗ J. Teze Phút 59, Monaco quyết định đưa ra sự thay đổi người khi Vanderson vào sân thay thế cho J. Teze . Đang trong thế bị Coventry dẫn trước 2-0, đại diện nước Pháp rất cần làn gió mới để hy vọng tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.

59' Monaco điều chỉnh nhân sự: P. Cabral vào sân Phút 59, Monaco quyết định thay đổi người khi P. Cabral được tung vào sân thế chỗ D. Zakaria . Đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị Coventry dẫn trước 2-0.

59' Monaco tung A. Golovin vào sân tìm bàn gỡ Phút 59, Monaco thực hiện sự thay đổi người khi A. Golovin được tung vào sân thay cho S. Idumbo . Đang bị Coventry dẫn trước 2-0, sự xuất hiện của A. Golovin được kỳ vọng sẽ giúp đại diện nước Pháp cải thiện thế trận tấn công.

65' Coventry tung G. Hamer vào sân củng cố lợi thế Phút 65, Coventry thực hiện sự thay đổi người khi G. Hamer được tung vào sân để thế chỗ cho C. Yirenkyi . Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, đại diện nước Anh muốn củng cố thế trận và duy trì sự chủ động trước Monaco trong phần còn lại của trận đấu.

68' Monaco tung Nazinho vào sân hòng xoay chuyển cục diện Phút 68, Monaco quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Nazinho được tung vào sân để thay thế C. Mawissa . Đang bị Coventry dẫn trước 2-0, đại diện nước Pháp rất cần những nhân tố mới để hy vọng tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số trong khoảng thời gian còn lại.

68' Monaco điều chỉnh nhân sự: M. Coulibaly vào sân Phút 68, Monaco thực hiện sự thay đổi người khi M. Coulibaly được tung vào sân thế chỗ A. Soubeir . Họ đang nỗ lực tìm kiếm sự khác biệt trong lối chơi nhằm cải thiện tình thế khi đang bị Coventry dẫn trước 2-0.

68' Monaco làm mới hàng công, P. Brunner vào sân Phút 68, Monaco quyết định đưa P. Brunner vào sân để thay thế cho M. Abline. Trong bối cảnh đang bị Coventry dẫn trước 2-0, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện nước Pháp tạo ra sự khởi sắc trong những phút thi đấu còn lại.

68' Monaco thay người: O. Konate thế chỗ M. Biereth Phút 68, Monaco quyết định đưa O. Konate vào sân thay thế cho M. Biereth . Đang bị Coventry dẫn trước 2-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công của Monaco.

77' Monaco tung T. Kehrer vào sân thay S. Sane Phút 77, Monaco thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Kehrer được tung vào sân thay thế cho S. Sane . Trong bối cảnh đang bị Coventry dẫn trước 2-0, đại diện nước Pháp nỗ lực tìm kiếm làn gió mới cho những phút cuối trận.

77' Monaco làm mới đội hình ở phút 77 Phút 77, Monaco thực hiện sự thay đổi người khi S. Benzahra được tung vào sân thay cho L. Camara . Trong thế bị Coventry dẫn trước 2-0, ban huấn luyện Monaco hy vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

88' Coventry điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 88, Coventry quyết định điều chỉnh nhân sự khi V. Torp được tung vào sân thay cho F. Onyeka . Đội chủ nhà hướng tới việc bảo toàn tỷ số 2-0 trước Monaco khi thời gian thi đấu chính thức sắp hết.

KT Kết thúc: Coventry 2-0 Monaco Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 03:21 15/08/2026

Bối cảnh trận đấu

Trận giao hữu giữa Coventry và Monaco diễn ra vào lúc 01h30 ngày 15/08/2026 là cuộc thử nghiệm chiến thuật quan trọng cho cả hai câu lạc bộ. Đây là thời điểm thích hợp để hai huấn luyện viên rà soát lại lực lượng, thử nghiệm các phương án nhân sự và tinh chỉnh lối chơi chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới.

Phong độ gần đây của hai đội

Bên phía Coventry, họ đang có được sự chuẩn bị tương đối ổn định về mặt tâm lý khi bất bại ở 2 trận gần nhất, bao gồm 1 trận thắng và 1 trận hòa. Việc duy trì được nhịp độ thi đấu tốt giúp đội bóng nước Anh tạo ra sự chủ động nhất định trong khâu tổ chức.

Trong khi đó, Monaco thể hiện phong độ thi đấu ấn tượng hơn ở chuỗi trận vừa qua. Trong 5 trận gần nhất, đại diện nước Pháp đã giành được 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Sự hiệu quả trong lối chơi giúp Monaco duy trì được nhịp thắng ổn định và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu này.

Lịch sử đối đầu

Xét về lịch sử đối đầu, hai đội mới chỉ chạm trán nhau đúng 1 lần trong quá khứ. Ở cuộc đọ sức duy nhất đó, trận đấu đã khép lại với kết quả hòa, đồng nghĩa với việc cả Coventry và Monaco đều chưa từng đánh bại đối phương.

Nhận định chung

Nhìn chung, Monaco sở hữu sự nhỉnh hơn về mặt phong độ nhờ thành tích thắng 3 trong 5 trận vừa qua. Tuy nhiên, Coventry với chuỗi 2 trận bất bại gần nhất cũng sẵn sàng tạo ra thế trận chặt chẽ. Trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến màn thử nghiệm cởi mở, nơi hai đội tập trung thể hiện các mảng miếng chiến thuật thay vì quá đặt nặng vấn đề vị thứ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Coventry · 0 thắng 1 hòa Monaco · 0 thắng Coventry 0 - 0 Monaco Hòa

Coventry 5 trận gần nhất T H T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới Monaco 5 trận gần nhất T T H B T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 11 Ghi (TB 2.2) 8 Thủng lưới