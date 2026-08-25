Chính trị Quốc hội chính thức thông qua thành lập TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh Chiều nay (24/8), với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua thành lập TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh.

Ngày 05/8/2026, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội có Báo cáo số 701/BC-UBPLTP16 thẩm tra Tờ trình và Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và Báo cáo số 702/BC-UBPLQH16 thẩm tra Tờ trình và Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh; sáng ngày 06/8/2026, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và sáng ngày 12/8/2026, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Tờ trình và Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Theo tổng hợp tại Báo cáo của Văn phòng Quốc hội, có 67 lượt ý kiến phát biểu về thành lập thành phố Quảng Ninh và 65 lượt ý kiến phát biểu về thành lập thành phố Bắc Ninh. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã có Báo cáo số 553/BC-CP và Báo cáo số 554/BC-CP ngày 15/8/2026 tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội. Ngày 19/8/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kết luận số 189/KL-UBTVQH16 tán thành nội dung tiếp thu, giải trình về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Báo cáo trước Quốc hội chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, các ý kiến phát biểu đều tán thành với sự cần thiết thành lập 2 thành phố trên cơ sở đã bảo đảm đáp ứng đầy đủ 5 điều kiện và 7 tiêu chuẩn thành lập thành phố; quy trình, thủ tục, hồ sơ Đề án đã thực hiện theo đúng quy định của Đảng và của pháp luật.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ nhận thấy, việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh không chỉ là quyết định thay đổi về tổ chức đơn vị hành chính, mà còn có ý nghĩa lâu dài về tổ chức không gian phát triển, mô hình tổ chức chính quyền địa phương, tạo động lực tăng trưởng mới đối với 2 thành phố, của vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực Bắc Bộ và của cả nước trong thời gian tới.

"Đây là bước thể chế hóa quan điểm, định hướng, mục tiêu của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển đô thị và đổi mới mô hình tăng trưởng. Thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm và kỳ vọng cao hơn đối với 2 địa phương", Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nói.

Theo đó, thành phố Quảng Ninh phát triển trở thành một đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, có sức cạnh tranh quốc tế, vừa là trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ của quốc gia, vừa là địa bàn chiến lược vững chắc về quốc phòng, an ninh; thành phố Bắc Ninh phát triển trở thành một thành phố công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc Kinh Bắc, một cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước, có năng lực tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Sự phát triển của 2 thành phố sẽ mang lại lợi ích cụ thể để người dân và doanh nghiệp 2 địa phương được thụ hưởng; đồng thời, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước, tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao năng suất lao động, thu nhập và chất lượng sống người dân; thành lập 2 thành phố sẽ góp phần tạo ra những mô hình quản trị, mô hình phát triển đô thị có giá trị lan tỏa trong cả nước, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.