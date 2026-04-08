Quốc phòng - An ninh Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa 9 luật về quân sự, quốc phòng Hôm nay (4/8), tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về một số dự án luật, nghị quyết, trong đó có dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến trong phiên thảo luận tại tổ chiều 3/8. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cụ thể, đầu giờ làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và báo cáo thẩm tra về 2 dự án do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo, gồm: Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật nói trên và dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc tại tổ, cho ý kiến về các dự án: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đối với dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), khi trình bày tờ trình tóm tắt dự án Luật trước Quốc hội ngày 3/8, Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng nêu rõ, dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định tiến bộ của Luật Dầu khí năm 2022 (hiện hành).

Đồng thời, cụ thể hóa 5 nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 3/4/2026, bao gồm: đơn giản hóa thủ tục, tăng cường phân quyền, giao quyền; hoàn thiện quy định về hợp đồng và hoạt động dầu khí; chính sách ưu đãi đầu tư; phát triển chuỗi giá trị dầu khí, dịch vụ kỹ thuật cao và năng lượng ngoài khơi; quy định khung cho việc giảm phát thải khí nhà kính, thu giữ và lưu trữ carbon.

Việc sửa đổi Luật Dầu khí lần này nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; tăng cường phân cấp, phân quyền; tạo cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên dầu khí. Từng bước mở rộng không gian phát triển của ngành dầu khí gắn với dịch vụ kỹ thuật cao, năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí và yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính.