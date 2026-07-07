Nông nghiệp - Nông thôn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng triển khai tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng lần 2 năm 2026 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo tạm ứng lần 2 năm 2026 với tổng kinh phí hơn 80,8 tỷ đồng để hỗ trợ các chủ rừng triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng và chi trả cho các đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng.

Trao đổi với các chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng (Ảnh minh họa)

Việc tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng nhằm kịp thời hỗ trợ các chủ rừng triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện chi trả cho các đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng,

Theo đó, tổng số tiền tạm ứng lần 2 năm 2026 là 80,85 tỷ đồng, được phân bổ cho 239 đơn vị chủ rừng, gồm: 25 ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; 15 công ty TNHH MTV lâm nghiệp; 169 tổ chức khác; 14 cộng đồng dân cư và 16 UBND cấp xã.

Mức tạm ứng được xác định trên cơ sở diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt và tính theo 40% số tiền chi trả của từng lô rừng, sau khi trừ số tiền đã tạm ứng lần 1 năm 2026.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí điều phối lần 2 từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, quỹ sẽ thực hiện chuyển tiền đến các đơn vị chủ rừng theo quy định.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng phương án chi trả, kịp thời tạm ứng tiền cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng và bảo đảm quyền lợi của người dân tham gia giữ rừng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí đúng quy định, cập nhật kịp thời các thay đổi về pháp nhân, tài khoản (nếu có) và thực hiện chi trả căn cứ theo diện tích rừng thực tế, nhất là đối với các trường hợp có biến động diện tích rừng trong quá trình quản lý.

Việc triển khai đúng, đủ và kịp thời nguồn tiền sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tạo động lực để các chủ rừng và người dân tiếp tục gắn bó với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.