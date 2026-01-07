Quy định chế độ gặp của phạm nhân áp dụng từ 1/7

Chế độ gặp của phạm nhân được quy định tại Thông tư 88/2026/TT-BCA ngày 10/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân (Điều 3).

Phạm nhân được gặp không quá 03 người thân thích trong một lần gặp.

Cụ thể, chế độ gặp của phạm nhân được quy định như sau:

1. Phạm nhân được gặp người thân thích 01 lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Điều 2. Người được gặp phạm nhân 1. Người được gặp phạm nhân gồm: a) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, dì ruột, cô ruột, cháu ruột, chắt ruột của phạm nhân (sau đây gọi là người thân thích); b) Đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác được Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam quyết định cho gặp phạm nhân. 2. Phạm nhân được gặp không quá 03 người thân thích trong một lần gặp. Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu giáo dục cải tạo, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam quyết định tăng số người thân thích được gặp phạm nhân trong một lần gặp nhưng không quá 05 người và phải bảo đảm việc phạm nhân gặp người thân thích không làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân. 3. Đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác có đề nghị gặp phạm nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Thi hành án hình sự, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định cho gặp phạm nhân trên cơ sở lợi ích hợp pháp của phạm nhân, yêu cầu quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, yêu cầu phòng, chống tội phạm và an ninh, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân.

2. Phạm nhân là người chưa thành niên được gặp người thân thích không quá 04 lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 04 giờ.

3. Phạm nhân có thể được kéo dài thời gian gặp người thân thích hoặc gặp vợ, chồng ở phòng riêng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có ít nhất 02 quý liền kề thời điểm gặp người thân thích được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời điểm gặp người thân thích được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên hoặc do yêu cầu giáo dục cải tạo thì có thể được gặp người thân thích tại Nhà thăm gặp phạm nhân từ trên 01 giờ đến không quá 03 giờ;

b) Có ít nhất 02 quý liền kề thời điểm gặp người thân thích được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời điểm gặp người thân thích được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên thì thời gian có thể được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 03 giờ;

c) Có ít nhất 04 quý liền kề thời điểm gặp người thân thích được xếp loại chấp hành án phạt tù tốt và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời điểm gặp người thân thích được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù tốt hoặc được khen thưởng theo hình thức tăng thời gian mỗi lần gặp theo quy định của Luật Thi hành án hình sự thì có thể được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng từ trên 03 giờ đến không quá 24 giờ.

4. Phạm nhân là người chưa thành niên có thể được kéo dài thời gian gặp người thân thích tại Nhà thăm gặp phạm nhân; được gặp ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bố đẻ, mẹ đẻ ở phòng riêng nhưng không quá 24 giờ trong một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có ít nhất 02 quý liền kề thời điểm gặp người thân thích được xếp loại chấp hành án phạt tù tốt và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời điểm gặp người thân thích được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù tốt hoặc do yêu cầu giáo dục cải tạo;

b) Được khen thưởng theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 355/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tư pháp người chưa thành niên về áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, thi hành án phạt tù tại trại giam và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên.

5. Mỗi lần phạm nhân được khen thưởng theo hình thức tăng số lần gặp người thân thích theo quy định của Luật Thi hành án hình sự hoặc Luật Tư pháp người chưa thành niên thì được gặp người thân thích thêm 01 lần trong tháng đó.

6. Phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân thì 02 tháng được gặp người thân thích 01 lần, mỗi lần không quá 01 giờ kể từ khi có biên bản về việc phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân cho đến khi được công nhận đã cải tạo tiến bộ theo quy định. Trường hợp phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân nhưng không bị xử lý kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật nhưng thời gian thử thách để được công nhận đã cải tạo tiến bộ ngắn hơn 02 tháng thì 02 tháng kể từ khi có biên bản về việc phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, phạm nhân được gặp người thân thích 01lần, mỗi lần không quá 01 giờ. Trường hợp phạm nhân đang bị giam tại buồng kỷ luật thì không được gặp người thân thích. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc hình thức phù hợp khác về thời gian hạn chế gặp người thân thích cho phạm nhân và người thân thích của phạm nhân.

7. Phạm nhân đang bị điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội khác hoặc phạm nhân được trích xuất trong trường hợp không phải là bị can, bị cáo mà cơ quan đang thụ lý vụ án có văn bản đề nghị cơ sở giam giữ phạm nhân không cho phạm nhân gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc đề nghị cơ sở giam giữ phạm nhân phối hợp để giám sát chế độ gặp của phạm nhân thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định việc gặp và giải thích rõ cho người đến gặp phạm nhân.

8. Ngoài chế độ gặp người thân thích quy định tại khoản 1 Điều này, khi đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác đề nghị gặp phạm nhân thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định cho gặp phạm nhân, số người được gặp, thời gian và hình thức gặp.

9. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam tổ chức cho phạm nhân gặp người thân thích theo giờ làm việc của cơ sở giam giữ phạm nhân trong tất cả các ngày, kể cả ngày nghỉ, lễ, tết; trường hợp cần điều chỉnh thời gian gặp vì lý do an ninh, an toàn, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, sự cố hoặc yêu cầu quản lý thì phải thông báo kịp thời cho người đã đăng ký gặp.

10. Người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác được gặp trực tiếp phạm nhân. Trường hợp do tình trạng khẩn cấp, lý do bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc không thể bố trí gặp trực tiếp thì có thể gặp trực tuyến thông qua hệ thống điện tử có kết nối hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực do cơ sở giam giữ phạm nhân quản lý, bố trí, giám sát. Việc gặp trực tuyến phải bảo đảm đúng đối tượng được gặp phạm nhân, tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân.

11. Khi phạm nhân được kéo dài thời gian gặp người thân thích, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam căn cứ yêu cầu giáo dục cải tạo, điều kiện cụ thể của cơ sở giam giữ phạm nhân có thể xem xét cho phạm nhân ăn cơm cùng người thân thích tại căng tin Nhà thăm gặp phạm nhân nhưng không quá thời gian quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 Thông tư này. Chi phí bữa ăn được niêm yết công khai tại căng tin Nhà thăm gặp phạm nhân và do người thân thích của phạm nhân chi trả.

12. Khi tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân, căn cứ yêu cầu giáo dục cải tạo, yêu cầu tham gia phối hợp của gia đình trong giáo dục cải tạo phạm nhân thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam có thể giải quyết cho phạm nhân gặp và ăn cơm cùng người thân thích.

13. Việc tổ chức cho phạm nhân gặp và ăn cơm cùng người thân thích phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân, quản lý chặt chẽ phạm nhân, bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn cho người thân thích của phạm nhân.

Thông tư 88/2026/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.