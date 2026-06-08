Quy định chuyển tiếp về xét thăng hạng viên chức từ 1/7/2026

Trường hợp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày Nghị định số 259/2026/NĐ-CP có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Ông Nguyễn Văn An công tác tại một Viện Nghiên cứu thuộc Bộ. Cơ quan ông đã phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2026 trước ngày 30/6/2026 và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu gồm nhiều vị trí việc làm khác nhau: Nghiên cứu viên, kế toán, chuyên viên, giáo viên.... dự kiến sẽ triển khai ngay sau khi được phê duyệt.

Tuy nhiên, ngày 30/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2026/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026. Tại Điều 18 Nghị định số 232/2026/NĐ-CP quy định, trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm theo Nghị định mới, thì quyết định phê duyệt vị trí việc làm đã ban hành trước đó tiếp tục được áp dụng trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Hiện cơ quan ông An vẫn chưa ban hành Quyết định phê duyệt vị trí việc làm theo Nghị định mới. Ông An hỏi, cơ quan ông có được tiếp tục triển khai Đề án xét thăng hạng cho các vị trí nói trên sau ngày 01/7/2026 và xếp vị trí việc làm theo Quyết định phê duyệt vị trí việc làm trước đó không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó, tại điểm c khoản 2 Điều 62 quy định về việc chuyển tiếp đối với quy định về chức danh nghề nghiệp:

"c) Trường hợp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. Viên chức đạt kết quả trong kỳ xét thăng hạng được xếp lương tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét kể từ ngày ban hành quyết định; sau đó thực hiện việc chuyển sang bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 232/2026/NĐ-CP".