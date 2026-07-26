Quy định dán nhãn nội dung AI của EU chính thức áp dụng: Những thay đổi cốt lõi cần biết Từ ngày 2/8, EU áp dụng Điều 50 Đạo luật AI, bắt buộc dán nhãn chatbot và deepfake. Tuy nhiên, phần lớn dấu nhãn ban đầu chủ yếu nằm ở dạng mã hóa kỹ thuật.

Quy định minh bạch đối với trí tuệ nhân tạo (AI) theo Điều 50 của Đạo luật AI (AI Act) thuộc Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực từ ngày 2/8/2026. Động thái này nhằm bảo vệ người dùng trước các nội dung do AI tạo ra, bắt buộc các công cụ trí tuệ nhân tạo phải công khai bản chất máy móc cũng như cảnh báo về nội dung deepfake.

Khung pháp lý cho quy định này vừa hoàn tất khi Quy định (EU) 2026/1744 được công bố trên Công báo vào ngày 24/7 và có hiệu lực từ ngày 27/7. Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã ban hành hướng dẫn chi tiết cách thực thi Điều 50 nhằm giúp các doanh nghiệp công nghệ kịp thời tuân thủ.

Chatbot phải tự xác định danh tính và deepfake phải được công khai. Các hệ thống đang lưu hành có hạn chót đến tháng 12.

Bốn nghĩa vụ minh bạch cốt lõi theo Điều 50

Điều 50 của Đạo luật AI thiết lập 4 quy tắc vận hành quan trọng mà các nhà cung cấp và phát triển công nghệ bắt buộc phải tuân thủ bao gồm:

Xác định danh tính máy: Các nhà cung cấp phải thiết kế chatbot và trợ lý giọng nói sao cho người dùng có thể nhận biết rõ ràng họ đang tương tác với máy móc.

Các nhà cung cấp phải thiết kế chatbot và trợ lý giọng nói sao cho người dùng có thể nhận biết rõ ràng họ đang tương tác với máy móc. Gắn nhãn kỹ thuật cho sản phẩm AI: Đầu ra của AI tạo sinh (generative AI) như hình ảnh, âm thanh, video và văn bản phải chứa mã dấu kỹ thuật (machine-readable format).

Đầu ra của AI tạo sinh (generative AI) như hình ảnh, âm thanh, video và văn bản phải chứa mã dấu kỹ thuật (machine-readable format). Công khai nội dung deepfake: Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào xuất bản nội dung deepfake giả lập người thật một cách chân thực đều bắt buộc phải tuyên bố rõ ràng. Quy định này cũng áp dụng cho văn bản do AI tạo ra phục vụ mục đích thông tin công cộng, trừ khi có con người kiểm duyệt và chịu trách nhiệm biên tập.

Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào xuất bản nội dung deepfake giả lập người thật một cách chân thực đều bắt buộc phải tuyên bố rõ ràng. Quy định này cũng áp dụng cho văn bản do AI tạo ra phục vụ mục đích thông tin công cộng, trừ khi có con người kiểm duyệt và chịu trách nhiệm biên tập. Các trường hợp ngoại lệ: Quy định dán nhãn không áp dụng đối với các công cụ AI chỉ hỗ trợ chỉnh sửa tiêu chuẩn như sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, hoặc các nội dung hư cấu mang tính hiển nhiên (ví dụ: hình ảnh con người đang bay).

Lý do người dùng chưa thấy biểu tượng dán nhãn hiển thị ngay

Đáng chú ý, nhãn kỹ thuật đọc được bằng máy (machine-readable) theo Điều 50(2) tập trung vào mảng dữ liệu ẩn (metadata) hoặc hình mờ (watermark) dành cho các công cụ quét chuyên dụng, chứ không phải một biểu tượng hiển thị rõ trên màn hình cho người xem thông thường.

Bên cạnh đó, luật cho phép một thời gian chuyển tiếp. Các hệ thống AI tạo sinh đã xuất hiện trên thị trường trước ngày 2/8/2026 sẽ có thêm 4 tháng ân hạn, kéo dài đến ngày 2/12/2026 để hoàn thiện cơ chế gắn nhãn. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn các dịch vụ AI phổ biến hiện nay chưa thay đổi giao diện ngay lập tức.

Ủy ban châu Âu cũng đưa ra bộ 3 biểu tượng nhận diện trực quan tự nguyện nhằm hỗ trợ phân loại: nội dung có sự hỗ trợ của AI, nội dung do AI tạo ra hoàn toàn và nội dung chỉ được sửa đổi một phần bởi AI. Mặc dù vậy, việc gắn các biểu tượng trực quan này là không bắt buộc và không thay thế cho các nghĩa vụ mã hóa kỹ thuật bắt buộc theo Điều 50.

Mức xử phạt nghiêm khắc và lộ trình tiếp theo

Các quốc gia thành viên đang gấp rút hoàn thiện bộ máy giám sát. Tại Đức, Cơ quan Mạng lưới Liên bang (Federal Network Agency) được giao làm cơ quan quản lý thị trường trung tâm, lập đường dây tiếp nhận phản ánh vi phạm từ người dân.

Đối với các hành vi vi phạm quy định minh bạch, Đạo luật AI đưa ra mức phạt tài chính lên tới 15 triệu euro hoặc 3% tổng doanh thu hàng năm toàn cầu của đơn vị vi phạm, tùy theo số nào lớn hơn.

Song song đó, hai lệnh cấm mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/12/2026, nghiêm cấm các hệ thống AI tạo hình ảnh nhạy cảm không có sự đồng thuận hoặc vật liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Vi phạm nhóm này chịu khung hình phạt tối đa lên tới 35 triệu euro hoặc 7% doanh thu toàn cầu. Trong khi đó, các quy định khắt khe hơn dành cho hệ thống AI nguy cơ cao (high-risk AI) đã được lùi thời hạn áp dụng sang tháng 12/2027 và tháng 8/2028.