Bộ Quốc phòng ban hành văn bản hợp nhất quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục thường dùng, dã chiến, nghiệp vụ và công tác của Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 11/8/2025, Bộ Quốc phòng ban hành Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BQP Thông tư quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục thường dùng, trang phục dã chiến, trang phục nghiệp vụ và trang phục công tác của Cảnh sát biển Việt Nam.

Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định về kiểu mẫu, màu sắc trang phục thường dùng, trang phục dã chiến, trang phục nghiệp vụ và trang phục công tác của Cảnh sát biển Việt Nam.

Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp; học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Hiệu lực thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2021.

2. Thông tư số 83/2014/TT-BQP ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc, nguyên liệu sản xuất quân trang K08; Thông tư số 262/2013/TT-BQP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc, nguyên liệu sản xuất quân trang nghiệp vụ của lực lượng làm nhiệm vụ trên tàu hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trách nhiệm thi hành:

1. Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Bộ Tổng Tham mưu quy định cách mang mặc trang phục thường dùng, trang phục dã chiến, trang phục nghiệp vụ và trang phục công tác của Cảnh sát biển Việt Nam.

3. Tổng cục Hậu cần chỉ đạo sản xuất các mặt hàng trang phục theo quy định tại Thông tư này.

4. Cục Tài chính bảo đảm ngân sách thực hiện trong chỉ tiêu ngân sách quốc phòng hằng năm.