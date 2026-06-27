Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục tại Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 08/8/2026).

Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT ngày 22/6/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục (trường phổ thông tư thục) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2026 đã quy định cụ thể các nội dung về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục.

Cụ thể, tại Điều 8, Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT quy định về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục như sau:

1. Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục

a) Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường; tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy định của pháp luật;

b) Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng thực hiện theo quy định của Điều lệ trường phổ thông và các quy định của pháp luật có liên quan;

c) Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục có nhiệm kỳ 05 năm. Trường hợp Hiệu trưởng là người nước ngoài thì nhiệm kỳ theo thời hạn của giấy phép lao động và không quá 05 năm.

Trong cùng một thời điểm, một người chỉ được làm Hiệu trưởng của một trường phổ thông tư thục;

d) Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ trường phổ thông, Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường; chịu sự giám sát của Hội đồng trường theo quy định; tuyển dụng, quản lý giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục theo phân cấp, ủy quyền; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường; lập kế hoạch tài chính hằng năm trình Hội đồng trường; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; được bảo lưu ý kiển chuyên môn và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền đối với những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật hoặc không phù hợp với yêu cầu chuyên môn giáo dục.

2. Phó Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục

a) Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

b) Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng thực hiện theo quy định của Điều lệ trường phổ thông và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ trường phổ thông, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và quyết nghị của Hội đồng trường.